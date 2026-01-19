Bilyk: „Es wäre heute definitiv möglich gewesen“
EM-Hauptrunde verpasst
Einen Sieg mit mindestens vier Toren Vorsprung hätte das österreichische Herren-Handball-Nationalteam gegen Serbien gebraucht, um die Chance auf die Hauptrunde zu wahren. ÖHB-Kapitän Mykola Bilyk spricht im Interview nach dem Spiel von einer knappen Angelegenheit sowie über seine Unzufriedenheit im Zusammenhang mit seiner aktuellen Form.
