Bilyk: „Es wäre heute definitiv möglich gewesen“

Einen Sieg mit mindestens vier Toren Vorsprung hätte das österreichische Herren-Handball-Nationalteam gegen Serbien gebraucht, um die Chance auf die Hauptrunde zu wahren. ÖHB-Kapitän Mykola Bilyk spricht im Interview nach dem Spiel von einer knappen Angelegenheit sowie über seine Unzufriedenheit im Zusammenhang mit seiner aktuellen Form.