Vier Verletzte bei Pkw-Frontalcrash in Thalgau

Blaulichtabend in Thalgau: Auf der Salzburger Straße krachte es im dichten Verkehr, zwei Pkw stießen im Kreuzungsbereich bei der Sony-Zufahrt zusammen. Die Feuerwehr übergab die vier verletzten Beteiligten an die Rettung, musste Trümmer wegräumen und Öl binden...
Kurz nach 18.00 Uhr heulten am Montag in Thalgau die Sirenen: Die Landeswarnzentrale alarmierte Feuerwehr und Löschzug Unterdorf zu einem Verkehrsunfall auf der Salzburger Straße.
Im Kreuzungsbereich bei der Firma Sony standen zwei beschädigte Autos, Trümmer lagen auf der Fahrbahn. Vier Personen dürften bei dem Unfall mit leichten Verletzungen davongekommen sein. Die Feuerwehr übergab die Insassen sofort an das Rote Kreuz, sicherte die Unfallstelle ab und ließ den Verkehr abwechselnd an der Einsatzstelle vorbeifahren.
Ausgelaufenes Öl wurde mit Bindemittel aufgenommen. Anschließend zog ein Abschleppunternehmen die beiden Pkw von der Straße. Für rund eine Stunde blieb die Kreuzung nur schwer passierbar, dann war die Fahrbahn wieder frei.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.