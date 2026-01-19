Vier Verletzte bei Pkw-Frontalcrash in Thalgau

Im Kreuzungsbereich bei der Firma Sony standen zwei beschädigte Autos, Trümmer lagen auf der Fahrbahn. Vier Personen dürften bei dem Unfall mit leichten Verletzungen davongekommen sein. Die Feuerwehr übergab die Insassen sofort an das Rote Kreuz, sicherte die Unfallstelle ab und ließ den Verkehr abwechselnd an der Einsatzstelle vorbeifahren.