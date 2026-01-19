Vorteilswelt
In Thalgau

Vier Verletzte bei Pkw-Frontalcrash in Thalgau

Salzburg
19.01.2026 20:16
Bei beiden Autos entstanden massive Schäden.
Bei beiden Autos entstanden massive Schäden.(Bild: Löschzug Unterdorf)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Blaulichtabend in Thalgau: Auf der Salzburger Straße krachte es im dichten Verkehr, zwei Pkw stießen im Kreuzungsbereich bei der Sony-Zufahrt zusammen. Die Feuerwehr übergab die vier verletzten Beteiligten an die Rettung, musste Trümmer wegräumen und Öl binden...

Kurz nach 18.00 Uhr heulten am Montag in Thalgau die Sirenen: Die Landeswarnzentrale alarmierte Feuerwehr und Löschzug Unterdorf zu einem Verkehrsunfall auf der Salzburger Straße.

Im Kreuzungsbereich bei der Firma Sony standen zwei beschädigte Autos, Trümmer lagen auf der Fahrbahn. Vier Personen dürften bei dem Unfall mit leichten Verletzungen davongekommen sein. Die Feuerwehr übergab die Insassen sofort an das Rote Kreuz, sicherte die Unfallstelle ab und ließ den Verkehr abwechselnd an der Einsatzstelle vorbeifahren.  

Ausgelaufenes Öl wurde mit Bindemittel aufgenommen. Anschließend zog ein Abschleppunternehmen die beiden Pkw von der Straße. Für rund eine Stunde blieb die Kreuzung nur schwer passierbar, dann war die Fahrbahn wieder frei.

