Bullen droht der Ausfall des besten Knipsers

Erst fünf Tore erzielte Fußball-Vizemeister Salzburg in der heurigen Europa-League-Saison. Gleich drei davon gehen auf das Konto von Yorbe Vertessen, der beim bisher einzigen Sieg gegen die Go Ahead Eagles und bei den Niederlagen gegen Ferencváros und Bologna getroffen hatte. Doch vor dem Duell mit Basel am Donnerstag (21, live auf Servus TV) gibt es schlechte Neuigkeiten vom Belgier: Der Top-Knipser wird aufgrund einer Wadenverletzung wohl ausfallen.