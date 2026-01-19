Bullen droht der Ausfall des besten Knipsers

Salzburg muss im Europa-League-Heimspiel gegen den FC Basel wohl auf einen wichtigen Spieler verzichten. Yorbe Vertessen dürfte für das Duell mit den Schweizern nicht rechtzeitig fit werden. Kapitän Mads Bidstrup ist einsatzbereit.
Erst fünf Tore erzielte Fußball-Vizemeister Salzburg in der heurigen Europa-League-Saison. Gleich drei davon gehen auf das Konto von Yorbe Vertessen, der beim bisher einzigen Sieg gegen die Go Ahead Eagles und bei den Niederlagen gegen Ferencváros und Bologna getroffen hatte. Doch vor dem Duell mit Basel am Donnerstag (21, live auf Servus TV) gibt es schlechte Neuigkeiten vom Belgier: Der Top-Knipser wird aufgrund einer Wadenverletzung wohl ausfallen.
Bereits beim Testspiel gegen Roter Stern Belgrad im Rahmen des Trainingscamps in Belek (Tur) fiel er wegen dieser Beschwerden aus. Salzburg hoffte, dass er nur kurz pausieren muss, doch die Probleme dürften größer als gedacht sein. Gestern konnte Vertessen nicht mit der Mannschaft, sondern nur individuell in Taxham trainieren.
Besser sieht es indes bei Mads Bidstrup aus. Auch der Kapitän verpasste den letzten Probegalopp – er pausierte wegen Schmerzen im Adduktorenbereich. Diese sind mittlerweile wieder voll auskuriert, der Däne war am Montag im Training gewohnt mit viel Einsatz und lautstarken Kommandos dabei und ist für das Basel-Match bereit.
Interesse an Kjaergaard
Gegen die Schweizer definitiv noch ausfallen wird Stefan Lainer, der sich im Testspiel gegen Bayern München den Mittelhandknochen gebrochen hat. Doch vom Routinier gibt es positive News: Der Seekirchner erhielt gestern eine spezielle Karbonschiene für seine Hand, soll zeitnah wieder voll ins Teamtraining einsteigen können.
Indes wird Maurits Kjaergaard laut diversen Medienberichten mit einem Abgang in Verbindung gebracht. Der Däne soll bei der Fiorentina im Gespräch sein.
