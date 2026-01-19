Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Für Spiel gegen Basel

Bullen droht der Ausfall des besten Knipsers

Salzburg
19.01.2026 22:30
Yorbe Vertessen (mit Ball) wird wohl ausfallen.
Yorbe Vertessen (mit Ball) wird wohl ausfallen.(Bild: AFP/STEFANO RELLANDINI)
Porträt von Philip Kirchtag
Von Philip Kirchtag

Salzburg muss im Europa-League-Heimspiel gegen den FC Basel wohl auf einen wichtigen Spieler verzichten. Yorbe Vertessen dürfte für das Duell mit den Schweizern nicht rechtzeitig fit werden. Kapitän Mads Bidstrup ist einsatzbereit. 

0 Kommentare

Erst fünf Tore erzielte Fußball-Vizemeister Salzburg in der heurigen Europa-League-Saison. Gleich drei davon gehen auf das Konto von Yorbe Vertessen, der beim bisher einzigen Sieg gegen die Go Ahead Eagles und bei den Niederlagen gegen Ferencváros und Bologna getroffen hatte. Doch vor dem Duell mit Basel am Donnerstag (21, live auf Servus TV) gibt es schlechte Neuigkeiten vom Belgier: Der Top-Knipser wird aufgrund einer Wadenverletzung wohl ausfallen.

Bereits beim Testspiel gegen Roter Stern Belgrad im Rahmen des Trainingscamps in Belek (Tur) fiel er wegen dieser Beschwerden aus. Salzburg hoffte, dass er nur kurz pausieren muss, doch die Probleme dürften größer als gedacht sein. Gestern konnte Vertessen nicht mit der Mannschaft, sondern nur individuell in Taxham trainieren.

In der Europa League traf Vertessen heuer bisher dreimal.
In der Europa League traf Vertessen heuer bisher dreimal.(Bild: Andreas Tröster)

Besser sieht es indes bei Mads Bidstrup aus. Auch der Kapitän verpasste den letzten Probegalopp – er pausierte wegen Schmerzen im Adduktorenbereich. Diese sind mittlerweile wieder voll auskuriert, der Däne war am Montag im Training gewohnt mit viel Einsatz und lautstarken Kommandos dabei und ist für das Basel-Match bereit.

Bidstrup (2. v. li.) war im Training dabei.
Bidstrup (2. v. li.) war im Training dabei.(Bild: Andreas Schaad - FC Red Bull Salzburg)

Interesse an Kjaergaard
Gegen die Schweizer definitiv noch ausfallen wird Stefan Lainer, der sich im Testspiel gegen Bayern München den Mittelhandknochen gebrochen hat. Doch vom Routinier gibt es positive News: Der Seekirchner erhielt gestern eine spezielle Karbonschiene für seine Hand, soll zeitnah wieder voll ins Teamtraining einsteigen können.

Lesen Sie auch:
Edmund Baidoo (li.) zeigte in der Vorbereitung auf.
Trainingscamp vorbei
Die Gewinner und Verlierer der Bullen-Vorbereitung
17.01.2026
Red Bull Salzburg
Diese Spieler stehen im Frühjahr unter Druck
15.01.2026

Indes wird Maurits Kjaergaard laut diversen Medienberichten mit einem Abgang in Verbindung gebracht. Der Däne soll bei der Fiorentina im Gespräch sein. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Coup in Gelsenkirchen
Polizei befragt 100 Sparkassen-Kunden pro Tag
Der Terrorverdächtige hat die Aussage bisher verweigert.
Anschlag von München
Terrorverdächtiger zeigte jetzt Islamisten-Geste
Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Top-3

Gelesen

Österreich
Das geheime Doppel-Leben des Cobra-Beamten
168.403 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fast manisch trainierte der junge Mann ständig seinen Körper, Johanna G. machte rund um den 7. ...
Salzburg
Acht Tote bei Lawinen in Salzburg und Steiermark
154.372 mal gelesen
Der Einsatz im Großarltal
Außenpolitik
Paukenschlag auf Grönland: Deutsche reisen ab
134.616 mal gelesen
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf