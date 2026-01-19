Finanzamt & ÖGK! Coach will keinen dritten Konkurs

Grönland: Österreich will deeskalieren, aber …
Regierung im Zwiespalt
Zweitligist Austria Klagenfurt feuerte Coach Landerl – so lange signierte Neo-Trainer Grubor, so ging der Wechsel vonstatten, das sind seine Ziele. Die neuen Co-Trainer stehen vor der Türe! Auch der Sportchef soll die Schlüssel abgegeben haben. Und: Auch das Finanzamt stellte einen Insolvenzantrag – das ist jetzt die offizielle Deadline! Boss Karajica ist positiv, trat vor die Mannschaft in der Kabine. Auch Präsident optimistisch.
Leise, ganz leise hatte es sich angekündigt. Am Montag gab’s dann das nächste violette Erdbeben: Rolf Landerl leitete den (um eine Woche verschobenen) Trainingsauftakt von Zweitligist Austria Klagenfurt tatsächlich nicht mehr – der Wahl-Ferlacher wurde mitsamt seinem „Co“ Guido Frank von allen Aufgaben entbunden.
