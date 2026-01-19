Vorteilswelt
Austria-Sportchef weg?

Finanzamt & ÖGK! Coach will keinen dritten Konkurs

Kärnten
19.01.2026 20:57
Das ging schnell! Neo-Coach Grubor muss jetzt die Austria vor dem Abstieg retten, coachte Montag ...
Das ging schnell! Neo-Coach Grubor muss jetzt die Austria vor dem Abstieg retten, coachte Montag erstmals.(Bild: Hermann Sobe)
Porträt von Claudio Trevisan
Von Claudio Trevisan

Zweitligist Austria Klagenfurt feuerte Coach Landerl – so lange signierte Neo-Trainer Grubor, so ging der Wechsel vonstatten, das sind seine Ziele. Die neuen Co-Trainer stehen vor der Türe! Auch der Sportchef soll die Schlüssel abgegeben haben. Und: Auch das Finanzamt stellte einen Insolvenzantrag – das ist jetzt die offizielle Deadline! Boss Karajica ist positiv, trat vor die Mannschaft in der Kabine. Auch Präsident optimistisch. 

0 Kommentare

Leise, ganz leise hatte es sich angekündigt. Am Montag gab’s dann das nächste violette Erdbeben: Rolf Landerl leitete den (um eine Woche verschobenen) Trainingsauftakt von Zweitligist Austria Klagenfurt tatsächlich nicht mehr – der Wahl-Ferlacher wurde mitsamt seinem „Co“ Guido Frank von allen Aufgaben entbunden.

Loading
Kärnten

