Finanzamt & ÖGK! Coach will keinen dritten Konkurs

Zweitligist Austria Klagenfurt feuerte Coach Landerl – so lange signierte Neo-Trainer Grubor, so ging der Wechsel vonstatten, das sind seine Ziele. Die neuen Co-Trainer stehen vor der Türe! Auch der Sportchef soll die Schlüssel abgegeben haben. Und: Auch das Finanzamt stellte einen Insolvenzantrag – das ist jetzt die offizielle Deadline! Boss Karajica ist positiv, trat vor die Mannschaft in der Kabine. Auch Präsident optimistisch.