Hemetsberger vor Kitz

Wunderwachs? „Ist im Bereich des Möglichen“

Ski Alpin
19.01.2026 22:22
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Während Österreichs Speed-Stars einem Sieg seit März 2025 hinterherfahren, triumphieren Schweizer und Italiener fast wie am Fließband, weshalb zuletzt auch die Rede von einem Wunderwachs unter den Skiern unserer Rivalen war. Für Daniel Hemetsberger ist dies durchaus „im Bereich des Möglichen!“

„Also ich sag‘ einmal so: Es ist sicher im Bereich des Möglichen“, grinste der 34-jährige Oberösterreicher in der ServusTV-Sendung „Sport und Talk“ am Montagabend auf die Spekulationen im Ski-Zirkus angesprochen. 

ORF-Experte Hans Knauß hatte zuletzt derartige Überlegungen angestellt. Es gebe Gerüchte, dass die Schweizer, Italiener und Deutschen „etwas gefunden haben“, so der Steirer am Rande der Wengen-Rennen. „Beim italienischen Team ist es doch auffällig, dass Leute vorn waren, die beim Gleiten sonst nicht so schnell sind.“ 

Fritz Strobl
Fritz Strobl(Bild: krone.tv)

Und auch Fritz Strobl hat ähnliche Insider-Informationen gesammelt. „Ich habe gehört, dass die Schweizer, Italiener und auch die Deutschen mit ein paar Firmen zusammen arbeiten, wo sie die ersten Produkte kriegen. Und anscheinend sind sie uns da einen Schritt voraus. Aber das sind nur Gerüchte, die ich gehört habe. Beweise habe ich dafür keine“, so der ehemalige Kitz-Sieger in der ServusTV-Sendung. 

Dominik Paris
Dominik Paris(Bild: GEPA)

„Also ich wachse die Skier nicht!“
Direkt neben ihm saß Dominik Paris. Der Italiener wollte die Gerüchte naturgemäß nicht unkommentiert stehen lassen, verriet mit einem breiten Grinsen: „Also ich wachse die Skier nicht – ich fahre sie nur!“

