KV: Handelsarbeiter stimmen über Lohnplus ab

Die 150.000 Arbeiterinnen und Arbeiter im österreichischen Handel erhalten so wie ihre angestellten Kollegen 2,55 Prozent mehr Lohn – sofern sie dem neuen Kollektivvertrag (KV) zustimmen.
Die Gewerkschaft vida teilte am Montagabend nach der vierten Verhandlungsrunde nämlich mit, dass sie das letzte Angebot der Arbeitgeberseite – das eine Lohnsteigerung um 2,55 Prozent vorsieht – den Beschäftigten zur Abstimmung vorlegt. Das Ergebnis soll in den kommenden Wochen vorliegen.
Lohnerhöhung für alle Lohngruppen
Die Entscheidung liege nun bei den Beschäftigten, erklärte die Gewerkschaft. Dem Verhandlungsteam der vida sei es demnach gelungen, Verschlechterungen im Rahmenrecht abzuwehren. „Wäre es nach der Wirtschaftskammer gegangen, hätten Arbeitgeber künftig per Betriebsvereinbarung ihre Beschäftigten jeden Samstag zum Dienst verpflichten können – statt wie bisher nur jeden zweiten“, sagte Verhandlungsleiterin Christine Heitzinger.
Das vorliegende Angebot sieht Lohnerhöhungen von 2,55 Prozent für alle Lohngruppen vor. Zusätzlich gibt es Nachbesserungen bei einigen Zulagen. So steigt die Kältezulage um 4,65 Prozent und die Nachtzulage um 4,35 Prozent. „Das ist kein großer Wurf – aber es ist mehr, als die Arbeitgeber ursprünglich zugestehen wollten“, so Heitzinger.
