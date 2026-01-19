KV: Handelsarbeiter stimmen über Lohnplus ab

Lohnerhöhung für alle Lohngruppen

Die Entscheidung liege nun bei den Beschäftigten, erklärte die Gewerkschaft. Dem Verhandlungsteam der vida sei es demnach gelungen, Verschlechterungen im Rahmenrecht abzuwehren. „Wäre es nach der Wirtschaftskammer gegangen, hätten Arbeitgeber künftig per Betriebsvereinbarung ihre Beschäftigten jeden Samstag zum Dienst verpflichten können – statt wie bisher nur jeden zweiten“, sagte Verhandlungsleiterin Christine Heitzinger.