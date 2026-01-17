FIS spricht beim Nightrace in Schladming Machtwort

Langsam, aber sicher sieht’s in Schladming schon nach Weltcup aus. „Ein paar Tribünen sind vom Ski-Opening gleich stehen geblieben, das hat uns etwas Arbeit abgenommen“, grinst OK-Chef Andreas Schwab, der auch vor der nahenden Schneekontrolle keinerlei Sorgen hat. „Unsere Leute vom Pistenteam wissen, was sie tun, die Piste ist in einem Super-Zustand. Dazu passen die Temperaturen.“