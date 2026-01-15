„Dänen sind kleineres Übel im Vergleich zu Trump“

„Flugtickets zur Sicherheit gekauft“

Anders sieht es bei der Frage zum Verhältnis zu Dänemark aus. „Ich will weder Däne noch Amerikaner sein. Ich will, dass wir selbstständige Grönländer sind“, sagt Kim Nielsen Mørck. Für manche ist Dänemark das kleinere Übel im Vergleich zu Trump, andere haben ohnehin bereits einen starken Bezug. Die Abhängigkeit von Dänemark ist durch den Druck aus den USA jedenfalls größer geworden. „Ich mag es nicht, dass jetzt mehr dänische Soldaten auf unseren Straßen zu sehen sind“, sagt Thoe Noahsen, der einen kleinen Verkaufsstand mit Second-Hand-Ware in der Innenstadt aufgebaut hat.