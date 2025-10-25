Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tragische Todesursache

Fans trauern: TikTok-Star stirbt mit nur 19 Jahren

Society International
25.10.2025 11:11
Emman Atienza litt unter einer psychischen Krankheit.
Emman Atienza litt unter einer psychischen Krankheit.(Bild: Instagram/@emmanatienza)

Die philippinische Influencerin Emman Atienza ist im Alter von nur 19 Jahren gestorben – diese traurige Nachricht teilten ihre Eltern zuletzt auf Social Media. Der Grund für ihren Tod schockiert sowohl ihre Fans, als auch ihre Angehörigen.

0 Kommentare

Emman Atienza hatte sich als Influencerin auf Instagram und TikTok einen Namen gemacht. In ihren Videos zeigte sie sich meistens beim Training in der Kletterhalle oder teilte ihr Leben in Los Angeles, wo sie im Sommer hingezogen war. Jetzt wurde sie dort tot in ihrem Haus gefunden.

Tragische Todesursache
Emman sprach auf Social Media offen über ihre psychische Gesundheit. In einem Instagram-Post im Jänner schrieb sie, dass sie fest entschlossen sei, „Veränderungen“ in ihrem Leben vorzunehmen. Gerichtsmediziner aus L.A. bestätigten nach ihrem Tod die Todesursache: Die junge Frau hatte Suizid begangen.

Familie tief erschüttert
In einem Instagram-Post am 24. Oktober bestätigte die Mutter der verstorbenen TikTokerin die tragische Nachricht. Sie schreibt: „Emman hatte die Gabe, Menschen das Gefühl zu geben, gesehen und gehört zu werden, und sie scheute sich nicht, über ihre eigenen Erfahrungen mit psychischen Erkrankungen zu sprechen“ Weiter appellierte die Familie an Emmans Fans: „Um Emmans Andenken zu ehren, hoffen wir, dass ihr die Eigenschaften weitertragt, nach denen sie lebte – Mitgefühl, Mut und ein bisschen zusätzliche Freundlichkeit im Alltag.“

Atienza ist die Tochter des TV-Stars Kim Atienza und seiner Frau Felicia Hung, die sich als Wellness-Influencerin einen Namen gemacht hat. Mit über 900.000 Followern auf TikTok war Emman nicht nur in ihrer Heimat ein echter Star.

Lesen Sie auch:
Dominik Süss verzaubert täglich Menschen mit seinen eigenen Rezeptideen im Netz.
Krone Plus Logo
Koch-Influencer aus OÖ
„Am Anfang merkt man, wer wirklich zu einem steht“
26.09.2025
Zehntausende Zuschauer
Influencerin überträgt Geburt ihres Kindes live
11.10.2025
Suizid bei Kindern
„Ohne mich wärst du ganz sicher besser dran“
09.09.2025

Hass im Netz
Vergangenes Jahr geriet sie in die Schlagzeilen, nachdem sie ein Video eines Abendessens mit Freunden in einem luxuriösen japanischen Restaurant in Manila gepostet hatte, in dem sie das Spiel „Guess the Bill“ („Rate die Rechnung“) spielten. Bei diesem TikTok-Trend müssen Freunde den Betrag der Restaurantrechnung schätzen. Wer am nächsten liegt, muss bezahlen. Die Rechnung in dem japanischen Restaurant belief sich schließlich auf 133.000 philippinische Pesos (rund 2268 US-Dollar). Das Video löste in den Philippinen einen Shitstorm aus, da der durchschnittliche Monatslohn dort weniger als ein Fünftel dieser Summe beträgt.

Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden oder von Suizidgedanken betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge unter der Telefonnummer 142. Weitere Krisentelefone und Notrufnummern finden Sie HIER.
Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee
248.953 mal gelesen
Die Suche nach Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner fand nach zehn Jahren nun ihr Ende. ...
Wirtschaft
Goldpreis stürzt ab: Tiefster Fall seit 10 Jahren
248.421 mal gelesen
Ist die Rekordrallye bereits wieder vorbei? Zumindest ging es am Dienstag mit dem Kurs ...
Ski Alpin
ÖSV-Routinier beendet überraschend seine Karriere
193.257 mal gelesen
Christian Hirschbühl hängt seine Skier an den Nagel.
Mehr Society International
Tragische Todesursache
Fans trauern: TikTok-Star stirbt mit nur 19 Jahren
Insta-Überraschung
Huch! Daniela Katzenberger zeigt sich „oben ohne“
Was zur Hölle ..?
Jason Momoa trägt plötzlich Halbglatze!
Liebesgeflüster
Orlando Bloom „datet geheimnisvolle Brünette“
Horror-Unfall zu Hause
Pop-Legende Kemp verletzt sich mit Kettensäge!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf