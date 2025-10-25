Fans trauern: TikTok-Star stirbt mit nur 19 Jahren

Die philippinische Influencerin Emman Atienza ist im Alter von nur 19 Jahren gestorben – diese traurige Nachricht teilten ihre Eltern zuletzt auf Social Media. Der Grund für ihren Tod schockiert sowohl ihre Fans, als auch ihre Angehörigen.
Emman Atienza hatte sich als Influencerin auf Instagram und TikTok einen Namen gemacht. In ihren Videos zeigte sie sich meistens beim Training in der Kletterhalle oder teilte ihr Leben in Los Angeles, wo sie im Sommer hingezogen war. Jetzt wurde sie dort tot in ihrem Haus gefunden.
Tragische Todesursache
Emman sprach auf Social Media offen über ihre psychische Gesundheit. In einem Instagram-Post im Jänner schrieb sie, dass sie fest entschlossen sei, „Veränderungen“ in ihrem Leben vorzunehmen. Gerichtsmediziner aus L.A. bestätigten nach ihrem Tod die Todesursache: Die junge Frau hatte Suizid begangen.
Familie tief erschüttert
In einem Instagram-Post am 24. Oktober bestätigte die Mutter der verstorbenen TikTokerin die tragische Nachricht. Sie schreibt: „Emman hatte die Gabe, Menschen das Gefühl zu geben, gesehen und gehört zu werden, und sie scheute sich nicht, über ihre eigenen Erfahrungen mit psychischen Erkrankungen zu sprechen“ Weiter appellierte die Familie an Emmans Fans: „Um Emmans Andenken zu ehren, hoffen wir, dass ihr die Eigenschaften weitertragt, nach denen sie lebte – Mitgefühl, Mut und ein bisschen zusätzliche Freundlichkeit im Alltag.“
Atienza ist die Tochter des TV-Stars Kim Atienza und seiner Frau Felicia Hung, die sich als Wellness-Influencerin einen Namen gemacht hat. Mit über 900.000 Followern auf TikTok war Emman nicht nur in ihrer Heimat ein echter Star.
Hass im Netz
Vergangenes Jahr geriet sie in die Schlagzeilen, nachdem sie ein Video eines Abendessens mit Freunden in einem luxuriösen japanischen Restaurant in Manila gepostet hatte, in dem sie das Spiel „Guess the Bill“ („Rate die Rechnung“) spielten. Bei diesem TikTok-Trend müssen Freunde den Betrag der Restaurantrechnung schätzen. Wer am nächsten liegt, muss bezahlen. Die Rechnung in dem japanischen Restaurant belief sich schließlich auf 133.000 philippinische Pesos (rund 2268 US-Dollar). Das Video löste in den Philippinen einen Shitstorm aus, da der durchschnittliche Monatslohn dort weniger als ein Fünftel dieser Summe beträgt.
