Fans trauern: TikTok-Star stirbt mit nur 19 Jahren

Hass im Netz

Vergangenes Jahr geriet sie in die Schlagzeilen, nachdem sie ein Video eines Abendessens mit Freunden in einem luxuriösen japanischen Restaurant in Manila gepostet hatte, in dem sie das Spiel „Guess the Bill“ („Rate die Rechnung“) spielten. Bei diesem TikTok-Trend müssen Freunde den Betrag der Restaurantrechnung schätzen. Wer am nächsten liegt, muss bezahlen. Die Rechnung in dem japanischen Restaurant belief sich schließlich auf 133.000 philippinische Pesos (rund 2268 US-Dollar). Das Video löste in den Philippinen einen Shitstorm aus, da der durchschnittliche Monatslohn dort weniger als ein Fünftel dieser Summe beträgt.