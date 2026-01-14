NÖ-Landesrat nimmt nun Wiener Stadtchef ins Visier

Pendler zahlen in Wien ein

„Wenn aufrechte, unterzeichnete Verträge plötzlich nichts mehr wert sind, das beschädigt dies das Vertrauen der Menschen in die Politik massiv“, setzt der NÖ-Landesrat nach. Es gehe nicht darum, politisches Kleingeld zu wechseln. „Sondern um Fairness und Verlässlichkeit“, betont Kasser: „Mehr als 200.000 Niederösterreicher tragen als Pendler, die in Wien arbeiten und Abgaben zahlen, die Wiener Wirtschaft – und jetzt werden sie im Gesundheitsbereich benachteiligt.“ Das könne und werde man in St. Pölten nicht akzeptieren.