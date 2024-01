Moskau: Tausende bei Extrem-Frost ohne Heizung

„Wir erfrieren! Wir erfrieren!“, schreien in dicken Wintersachen eingepackte Russen in Videos, die im Netz die Runde machen. Verzweifelte Betroffene berichten, dass das Stiegenhaus komplett eingefroren sei. Das ganze Wohnhaus sei kalt, bei niemandem funktioniere die Heizung, beschreibt eine Frauenstimme aus dem Off. In den Höfen werden Lagerfeuer entfacht. „Es ist so kalt zu Hause, auf der Straße ist es sogar wärmer“, beschwert sich ein Mann. Sechs Grad zeige das Thermometer in ihrem Apartment an, schildert eine Pensionistin. „Wir leben nicht mehr, sondern vegetieren nur noch vor uns hin“, konstatiert sie verzweifelt.