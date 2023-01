Kälteste Stadt der Welt bibbert bei -62,7 Grad!

Jakutsk am Fluss Lena im äußersten Osten Russlands gilt als die kälteste Stadt der Welt. Im Jänner, dem üblicherweise kältesten Monat des Jahres, fallen die Temperaturen dort regelmäßig auf unter minus 40 Grad Celsius. Am Donnerstag zeigte das Thermometer gar minus 62,7 Grad - der tiefste Wert in Russland seit zwei Jahrzehnten.