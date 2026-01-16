Emily Ratajokwski ist bereit für den Valentinstag

Nicht mehr lang, dann ist wieder Valentinstag. Und eine, die schon perfekt auf den Tag der Liebe vorbereitet ist, ist Emily Ratajkowski, denn sie hat längst die heißesten Dessous angezogen.
Auf Instagram rekelte sich die 34-Jährige jetzt in einem Dessous-Set, das aufregender nicht sein könnte. BH, String und Strumpfgürtel stehen dem Model nicht nur ausgezeichnet, sie leuchten auch noch verführerisch in Rot und bestechen durch zarte Spitzendetails.
„Gott, hab Erbarmen“
Einfach perfekt für den Valentinstag! Das weiß auch sexy Emily, die sich von Berufs wegen nicht nur mit Bikinis, sondern auch mit Reizwäsche auskennt. Immerhin modelt sie seit einiger Zeit auch für die Marke Lounge, die das sinnliche Set extra für den Tag der Liebe auf den Markt gebracht hat.
Hier können Sie sich an den sexy Kurven von Emily Ratajkowski erfreuen:
In den Kommentaren kamen die Fans jedenfalls aus dem Schwärmen über den kurzen Clip, den Ratajkowski mit ihrem Handy aufgenommen hatte, nicht heraus. „Adoptiere mich“, bettelte ein Anhänger mit einem Augenzwinkern.
„Jesus, du bist so heiß“, tippte einer sogleich in die Kommentarspalte. Und noch einer war schlichtweg sprachlos, schrieb: „Gott, hab Erbarmen. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Mein Gott, Emily.“
Frisch verliebt
Was die Fans dann wohl doch ein bisschen traurig machen dürfte: Emily Ratajkowski ist für den Valentinstag vermutlich schon verplant, die Schönheit ist seit Kurzem nämlich mit Regisseur Romain Gavras liiert. Die beiden wurden Ende des letzten Jahres beim Knutschen erwischt!
Zuvor hatte es Gerüchte um eine heiße Affäre mit Hollywoodstar Austin Butler gegeben, die dieser jedoch dementiert hatte. „Die wahre Antwort ist, dass ich viele Freunde habe und wir Freunde sind und wir zusammen zu Abend gegessen haben und dass wir Freunde sind.“
