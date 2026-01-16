Was auf das ÖHB-Team gegen Spanien zukommt

Österreichs Handballer haben zum Auftakt der Europameisterschaft gezeigt, dass sie mit Großnationen wie Deutschland mithalten können. Bereits am zweiten Spieltag der Vorrunde wartet das Schicksalsspiel gegen Spanien. EM-Reporter Martin Grasl gibt am Tag davor ein Update aus Silkeborg (DEN) und lässt Cheftrainer Iker Romero und ÖHB-Sportdirektor Patrick Fölser die Chancen für morgen einstufen.