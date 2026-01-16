Halle mit Booten stand in Flammen

Starker Rauch und enorme Hitze

Nach einer Erkundung der Lage stellte sich heraus, dass sich in dem Gebäude drei Boote befanden, die lichterloh brannten. Diese bestanden aus Polyester, was zu einer enormen Rauch- und Hitzeentwicklung führte. Die Florianis konnten nur mit schwerem Atemschutz in das Innere vordringen. Während sie versuchten, die Flammen mit Löschschaum zu ersticken, schritten die Kameraden zum Außenangriff. Ein Übergreifen des Feuers auf die Nachbargebäude konnte verhindert werden.