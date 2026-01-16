Vorteilswelt
70 Florianis alarmiert

Halle mit Booten stand in Flammen

Burgenland
16.01.2026 16:13
Drei Boote standen in der Halle in Flammen.
Drei Boote standen in der Halle in Flammen.(Bild: Pressedienst BFKDO-EU)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

Drei Feuerwehren standen im Nordburgenland mit mehr als 70 Mitgliedern drei Stunden lang im Löscheinsatz. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwieriger als erwartet.

0 Kommentare

Sirenengeheul am Freitagvormittag in drei Gemeinden im Bezirk Eisenstadt Umgebung: Auslöser war ein Großeinsatz in Mörbisch. Ein Wirtschaftsgebäude war in Brand geraten. Bereits bei der Anfahrt konnten die Einsatzkräfte die Rauchsäule sehen. Die Flammen schlugen schon durch das Dach der Halle.

Starker Rauch und enorme Hitze
Nach einer Erkundung der Lage stellte sich heraus, dass sich in dem Gebäude drei Boote befanden, die lichterloh brannten. Diese bestanden aus Polyester, was zu einer enormen Rauch- und Hitzeentwicklung führte. Die Florianis konnten nur mit schwerem Atemschutz in das Innere vordringen. Während sie versuchten, die Flammen mit Löschschaum zu ersticken, schritten die Kameraden zum Außenangriff. Ein Übergreifen des Feuers auf die Nachbargebäude konnte verhindert werden.

Die Feuerwehr ging mit schwerem Atemschutz vor.
Die Feuerwehr ging mit schwerem Atemschutz vor.(Bild: Pressedienst BFKDO-EU)
Nach drei Stunden konnte „Brand aus“ gegeben werden.
Nach drei Stunden konnte „Brand aus“ gegeben werden.(Bild: Pressedienst BFKDO-EU)

Flammen ließen sich nicht löschen
Das endgültige Ablöschen der Boote gestaltete sich jedoch langwierig, da diese aufgrund des Polyesters immer wieder neu zu brennen begannen. Zur vollständigen Brandbekämpfung wurden die Boote schließlich in eine Löschmulde gehoben und vollständig mit Wasser geflutet. Drei Stunden dauerte der Einsatz, an dem sich 70 Feuerwehrleute beteiligten. „Durch das rasche Vorgehen konnte ein größerer Schaden verhindert werden“, so Einsatzleiter und Feuerwehrkommandant Christian Jäger.

Burgenland
