Lawinentod: Letzte Liftfahrt zeigte Spur zum Opfer

Skistock ragte heraus

Dabei wurde ein aus den Schneemassen ragender Skistock gefunden. Dies führte recht rasch zur Ortung und Bergung einer toten Person. Noch am Nachmittag bestätigte die Polizei, dass es sich um den vermissten Deutschen handelt. Er dürfte bei einer Variantenfahrt, die er allein unternommen hatte, schon kurz nach seiner letzten Liftfahrt von der Lawine erfasst worden sein. Laut Ermittlungen war der Urlauber rund 65 Meter mitgerissen und 1,10 Meter tief verschüttet worden.