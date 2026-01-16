Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Protest angekündigt

Viele Unterstützer bei feministischem Perchtenlauf

Steiermark
16.01.2026 17:15
Einige Mitglieder von Krampus- und Brauchtumsvereinen kamen am Freitagnachmittag zum ...
Einige Mitglieder von Krampus- und Brauchtumsvereinen kamen am Freitagnachmittag zum feministischen Perchtenlauf am Grazer Hauptplatz(Bild: Jürgen Fuchs)
Porträt von Hannah Michaeler
Von Hannah Michaeler

Die Omas gegen Rechts riefen am Freitagnachmittag in Graz zum ersten feministischen Perchtenlauf auf. Im Vorfeld kündigte die Krampus-Szene eine Protestaktion an – was vor allem dazu führte, dass die Perchtinnen viel Unterstützung bekamen.

0 Kommentare

Wie sorgt man on- und offline für Empörung? Am besten, man nimmt etwas, das gemeinhin als Tradition gilt – etwa einen Perchtenlauf –, und stellt das Adjektiv „feministisch“ voran. So hat es die Initiative Omas gegen Rechts kürzlich getan und an die steirischen Medien kommuniziert. „Wir treiben die Unmenschlichkeit aus“, lautet das Motto der Aktion von Künstlerin Christine Teichmann. „Der heidnische Brauch des Winteraustreibens hat durch den Klimawandel an Bedeutung verloren. Deswegen wollen wir Rassismus, Frauenfeindlichkeit und rechte Hetze austreiben.“

Im Netz sorgte die Schlagzeile für viele – vor allem negative – Kommentare. Der Brauchtumsverein Ringkogel Pass Hartberg rückte aus, um eine Protestaktion anzukündigen. Am Freitag versammelten sich schließlich rund 20 Männer und Frauen aus der Krampus-Szene am Grazer Hauptplatz zum „stillen Protest“. „Feminismus ist im Brauchtum schon lange angekommen“, sagt Uwe „Stücki“ Stückelschwaiger aus Hartberg. Aber Ideologie und Politik hätten bei Krampusläufen nichts verloren.

20 Vertreter der Krampus-Szene kamen zum „stillen Protest“.
20 Vertreter der Krampus-Szene kamen zum „stillen Protest“.(Bild: Jürgen Fuchs)

Mit Glocken und G‘stanzln durch die Stadt
Gar nicht leise waren hingegen die Perchtinnen der Omas gegen Rechts. Mit Glocken zogen sie in selbst gebastelten Kostümen aus dem Rathaus und trugen, begleitet von einer Quetschn, ihre politischen G‘stanzln vor: „Wir befreien die Welt von Rassismus, Diskriminierung, Patriarchat und Sexismus.“ Etwa 200 bis 300 Unterstützerinnen und Unterstützer kamen zu der Demo – viele davon motiviert vom angekündigten Gegenprotest.

So war das erste feministische Perchtenlauf in Graz – klicken Sie sich durch die Galerie
So war das erste feministische Perchtenlauf in Graz – klicken Sie sich durch die Galerie(Bild: Jürgen Fuchs)
(Bild: Jürgen Fuchs)
(Bild: Jürgen Fuchs)
(Bild: Jürgen Fuchs)
(Bild: Jürgen Fuchs)
(Bild: Jürgen Fuchs)
(Bild: Jürgen Fuchs)
(Bild: Jürgen Fuchs)
Lesen Sie auch:
Protest gegen Rassismus und Sexismus: Omas gegen Rechts
Omas gegen Rechts
Erster feministischer Perchtenlauf in Graz
08.01.2026
Verein ruft auf
Graz: Gegendemo bei feministischem Perchtenlauf
14.01.2026

Vor dem Landhaus kritisierten die Perchtinnen die FPÖ für Sozialkürzungen („Das nützt nicht dem Volk, sondern den Reichen“), vor der Stadtpfarrkirche die Volkspartei („Die ÖVP war einst eine Christenpartei, jetzt ist sie beim Sozialabbau fleißig dabei“). Nach einem Zwischenstopp bei der Polizei in der Schmiedgasse („Wer behauptet, das Klima sei nicht in Gefahr, der hält die Welt als Scheibe für wahr“) zog man weiter zum Hauptplatz, wo die Aktion mit „Tanz und Geschrei“ endete.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
GrazHartberg
ProtestaktionFrauenProtest
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Mercosur-Deal kommt
EU-Mandatar Bernhuber: „So kann das nie fair sein“
Gruselig oder genial?
Pröll: „2027 fährt das erste selbstfahrende Auto“
US-Vizepräsident JD Vance (Bild) wird doch nicht an der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar ...
Sicherheitskonferenz
US-Vizepräsident Vance reist nicht nach München
Frauenring warnt
„Gefährlichste Zeit für Frauen ist die Trennung“
Nach dem spektakulären Einbruch in die Sparkasse Gelsenkirchen untersuchen die Ermittlerinnen ...
Spektakulärer Einbruch
500.000 Gegenstände werden auf Spuren untersucht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
467.108 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Fall Johanna: Polizei legt grausame Details offen
217.285 mal gelesen
Als man nach Johanna suchte, fand man ihre Wohnung in Tillmitsch leer vor.
Österreich
Das brachte Manuel M. dazu, Hanni zu vergraben
206.781 mal gelesen
Krone Plus Logo
Über eine Dating-App lernte Johanna (34) den vier Jahre jüngeren Cobra-Beamten Manuel M. kennen.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf