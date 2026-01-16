Viele Unterstützer bei feministischem Perchtenlauf

Vor dem Landhaus kritisierten die Perchtinnen die FPÖ für Sozialkürzungen („Das nützt nicht dem Volk, sondern den Reichen“), vor der Stadtpfarrkirche die Volkspartei („Die ÖVP war einst eine Christenpartei, jetzt ist sie beim Sozialabbau fleißig dabei“). Nach einem Zwischenstopp bei der Polizei in der Schmiedgasse („Wer behauptet, das Klima sei nicht in Gefahr, der hält die Welt als Scheibe für wahr“) zog man weiter zum Hauptplatz, wo die Aktion mit „Tanz und Geschrei“ endete.