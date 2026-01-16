Halbe Milliarde Schaden pro Jahr durch Ladendiebe

64 Prozent des Handels wurden schon geschädigt

Konsum ist Psychologie. Daher müssen wir unter allen Umständen ein sicheres Einkaufserlebnis erhalten und auch die Betriebe müssen aufrüsten. Die Zahl der Delikte im stationären Handel ist ebenso wie im eCommerce-Bereich deutlich nach oben geklettert. Mehr als vier Fünftel aller österreichischen Geschäfte waren bereits von Kriminalität betroffen. Im Onlinehandel wurden 64 Prozent der heimischen Webshops durch Cybercrime und Bestellbetrug geschädigt. Daher sind Investitionen in die Sicherheit nie zu teuer.