Österreich unterstützt Sanktionen gegen den Iran

Leistungsprinzip bei EU-Erweiterung

Die EU-Parlamentspräsidentin hat sich am Freitag auch mit Nationalratspräsident Walter Rosenkranz (FPÖ) und Bundesratspräsident Markus Stotter (ÖVP) getroffen. Gesprächsthemen waren das EU-Mercosur-Abkommen, die Erweiterung der Europäischen Union, Entbürokratisierung und Migration. Österreich setze sich seit vielen Jahren für die Integration der Westbalkanstaaten ein, sagte Rosenkranz und verwies unter anderem auf das Westbalkan-Stipendium für Bedienstete der jeweiligen Parlamente. Metsola sagte, man dürfe die Länder nicht verlieren, und schlug einen leistungsbasierten Ansatz vor: Wenn Bewerberländer Fortschritte machen, müsse man diese auch anerkennen, etwa wenn der Zugang zur EU-Roaming-Zone hergestellt worden sei.