Weiterer Ligarivale hat Glasner nun auf dem Zettel

Eine historische Leistung

Glasner hat als einer von nur drei österreichischen Trainern neben Bela Guttmann und Ernst Happel bereits einen Klub zu einem Europacupsieg geführt – Eintracht Frankfurt 2022 zu jenem in der Europa League. Seine Trainerkarriere hatte der langjährige Verteidiger der SV Ried von 2012 bis 2014 als Assistent bei Red Bull Salzburg gestartet. Nach seiner ersten Cheftrainer-Station bei den Riedern und vier Jahren beim LASK ging es 2019 nach Deutschland. Dort verabschiedete sich Glasner 2023 nach je zwei Jahren beim VfL Wolfsburg und in Frankfurt.