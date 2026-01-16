Vor Heimfans: Enttäuschung für Skisprung-Dino

Weiterer Ligarivale hat Glasner nun auf dem Zettel
Nicht nur United
Noriaki Kasai hat die Qualifikation für das Weltcup-Springen in seiner Heimat Japan verpasst. Damit kann der 53-Jährige am Samstag nur zuschauen. Allerdings gibt es für ihn noch eine zweite Chance.
Am Samstag kann Skisprung-Dino Kasai seinen eigenen Altersrekord im Skisprung-Weltcup also noch nicht ausbauen. In der Qualifikation am Freitag belegte der Japaner vor heimischen Publikim in Sapporo nur der 55. Rang und verpasste damit das 50-köpfige Starterfeld.
Doch in der Qualifikation für den Wettbewerb am Sonntag bekommt der 53-Jährige eine zweite Chance. Mit Sapporo ist die Skisprung-Legende besonders verbunden. Hier feierte er vor 37 Jahren auch sein Debüt im Weltcup.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.