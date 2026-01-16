Vor Heimfans: Enttäuschung für Skisprung-Dino

Vorteilswelt
16.01.2026 17:15
Noriaki Kasai
Noriaki Kasai(Bild: AFP/RICHARD A. BROOKS)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Noriaki Kasai hat die Qualifikation für das Weltcup-Springen in seiner Heimat Japan verpasst. Damit kann der 53-Jährige am Samstag nur zuschauen. Allerdings gibt es für ihn noch eine zweite Chance.

Am Samstag kann Skisprung-Dino Kasai seinen eigenen Altersrekord im Skisprung-Weltcup also noch nicht ausbauen. In der Qualifikation am Freitag belegte der Japaner vor heimischen Publikim in Sapporo nur der 55. Rang und verpasste damit das 50-köpfige Starterfeld. 

Doch in der Qualifikation für den Wettbewerb am Sonntag bekommt der 53-Jährige eine zweite Chance. Mit Sapporo ist die Skisprung-Legende besonders verbunden. Hier feierte er vor 37 Jahren auch sein Debüt im Weltcup.

