FPÖ kritisiert neue Richtsätze bei Rezeptgebühr

So reagiert das Sozialministerium

Fachlich betrachtet handelt es sich bei dieser Änderung nicht um eine Kürzung, sondern um eine Angleichung, so das Sozialministerium: Durch die höheren Richtsätze sollen mehr Menschen die Gebührenbefreiung behalten oder neu erhalten. Auch die Rezeptgebühr selbst sei im Zuge dieser Maßnahme nicht erhöht worden, und bestehende Befreiungen würden dadurch nicht gestrichen. Die von der FPÖ behauptete „Wahl zwischen Medikamenten und Lebensunterhalt“ lasse sich daher aus dieser konkreten Richtsatz-Anpassung nicht unmittelbar ableiten.