Warum Preisdeckel keinen Sinn machen

Wirtschaft und Soziales sind zwei sehr eng miteinander verbundene Felder in der Politik. Ein Eingriff in einen Bereich hat sehr oft auch Auswirkungen auf den anderen. Umso wichtiger ist es daher, hier mit Bedacht und vor allem mit Verstand zu agieren. Doch immer wieder lassen Entscheidungen der politischen Entscheidungsträger genau das vermissen. Der eigenen Klientel zu gefallen, steht stattdessen im Vordergrund.