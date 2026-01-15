Orbán nimmt doch Flüchtlinge!

Ungarn also als Hort für Justizflüchtlinge in und aus der EU? Ja, aber nur für jene mit Rechtsdrall. Das entspricht ganz dem Weltbild des kleinen Ungarn, die EU zu zerlegen. Dass es überhaupt so weit kommen konnte, war der Konstruktionsfehler der Gründungsväter der EU, damals EWG, und der Erweiterungsfanatiker danach, die sich nicht vorstellen konnten, dass es auch einmal Feinde in ihrer EU geben könnte.