Kein gutes Zeugnis für ORF und Ministerien

ORF weist auf Zeitdruck hin, Gegenmaßnahmen greifen bereits

In einer Stellungnahme zu dem RH-Bericht verweist der ORF auf ungünstige Umstände rund um die Umstellung: So habe man – im Gegensatz zu ähnlichen Änderungen in Deutschland oder der Schweiz – nicht Jahre, sondern lediglich vier Monate Zeit gehabt habe. Dies „stellte die OBS wie den ORF vor große Herausforderungen“, heißt es. So habe man etwa IT-Systeme und die IT-Infrastruktur nicht ausreichend auf die neuen Anforderungen anpassen können bzw. musste dies im laufenden Betrieb tun. Die mangelhafte ZMR-Datenqualität habe zudem „zu wesentlich mehr Interaktionen mit den Beitragspflichtigen als erwartet und damit zu Rückständen in der Bearbeitung“ geführt.