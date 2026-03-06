Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Haushaltsabgabe

Kein gutes Zeugnis für ORF und Ministerien

Innenpolitik
06.03.2026 11:00
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Rechnungshof hat die Gebührenreform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks genauer angesehen und stellt dem ORF und den zuständigen Ministerien kein gutes Zeugnis aus. Entgegen den Erwartungen des Finanzministeriums und der OBS (vormals GIS GmbH) konnten die Ausgaben nicht reduziert werden. Sie stiegen sogar von 2023 auf 2024 um 1,45 Millionen Euro an.

0 Kommentare

Ausschlaggebend dafür waren steigende Sach- und Beratungsaufwendungen der OBS. Denn unvollständige Daten im Zentralen Melderegister (ZMR) – speziell Adressdaten in größeren Städten – erschwerten die Ermittlung von Beitragspflichtigen, was zu vielfältigen Problemen führte, die wiederum Anfragen und Beschwerden und somit auch den Personalaufwand ansteigen ließen. 2024 war mit Blick auf 10,62 Millionen Personenadressen in nicht weniger als 590.000 Fällen die Türnummer unklar.

Chaos bei Zahlungsaufforderungen
Die unzureichende Datenqualität zeigte sich der OBS erst Ende 2023, als die ersten ZMR-Daten an sie übermittelt wurden. Die mangelhafte Datenlage führte etwa dazu, dass im selben Haushalt lebende Personen aufgrund uneinheitlicher Adresseinträge im ZMR mehrere Zahlungsaufforderungen erhielten. Der ORF sah sich genötigt, eine eigene „Soko“ einzurichten, um unklare Fälle näher zu beleuchten.

Der höchste Sachaufwand der OBS war 2024 mit 8,3 Millionen Euro der Postversand. Doch nicht alle Briefe wurden auch geöffnet. Schließlich zeigten Marktforschungsergebnisse, dass die Marke OBS so unbekannt war, dass Beitragspflichtige die Post teilweise entsorgten. Viele Beschwerden an die OBS drehten sich um lange Wartezeiten, zugesandte Zahlungserinnerungen trotz Beitragsbefreiung, ungerechtfertigte Inkassoschreiben oder auch ausbleibende Rückmeldungen nach dem Hochladen von Sterbeurkunden.

Der ORF weit darauf hin, dass im Gegensatz zu ähnlichen Änderungen in Deutschland oder der ...
Der ORF weit darauf hin, dass im Gegensatz zu ähnlichen Änderungen in Deutschland oder der Schweiz – nicht Jahre, sondern lediglich vier Monate Zeit gehabt habe.(Bild: APA/Hans Leitner)

Mängel im Kundendienst nicht rechtzeitig behoben
Der RH stellte fest, dass der OBS viele Mängel im Kundendienst seit Jahren bekannt waren. Das Beschwerdemanagement hätte für die Systemumstellung angepasst und professionell aufgesetzt werden können, merkten die Prüfer an.

Der Rechnungshof hat die Gebührenreform des ORF genau unter die Lupe.
Der Rechnungshof hat die Gebührenreform des ORF genau unter die Lupe.(Bild: AP/APA/ROLAND SCHLAGER)

Der Kundendienst wurde aufgrund der gestiegenen Anzahl an Anfragen aufgestockt, wobei auch auf Leihpersonal zurückgegriffen und ein externes Callcenter beauftragt wurde. Eine Unterstützung durch den ORF-Kundendienst erfolgte nicht. Damit hätte aber gespart werden können, hieß es. Auch sieht der RH die Auslagerung von Kerntätigkeiten, wie die Beitragspflichtigen zu ermitteln oder die Öffentlichkeit über die Beitragspflicht zu informieren, kritisch. Dadurch seien Abhängigkeiten von Dritten geschaffen und eine nachhaltige Qualifizierung des eigenen Personals vernachlässigt worden.

Lesen Sie auch:
Die Sparmaßnahmen im ORF treffen nun auch die Gagenkaiser – für sie gibt es die nächsten zwei ...
Zwei Jahre lang
ORF zieht Reißleine: Top-Gagen werden eingefroren
27.11.2025
Koalition einig
Einfluss der Landeschefs auf den ORF wird gestutzt
12.07.2025
Höchstgerichtsurteil:
ORF-Beitrag für alle ist nicht verfassungswidrig
01.07.2025
Zu hoch geschätzt
Haushaltsabgabe: ORF fehlen nun 33 Millionen Euro
29.05.2024

ORF weist auf Zeitdruck hin, Gegenmaßnahmen greifen bereits
In einer Stellungnahme zu dem RH-Bericht verweist der ORF auf ungünstige Umstände rund um die Umstellung: So habe man – im Gegensatz zu ähnlichen Änderungen in Deutschland oder der Schweiz – nicht Jahre, sondern lediglich vier Monate Zeit gehabt habe. Dies „stellte die OBS wie den ORF vor große Herausforderungen“, heißt es. So habe man etwa IT-Systeme und die IT-Infrastruktur nicht ausreichend auf die neuen Anforderungen anpassen können bzw. musste dies im laufenden Betrieb tun. Die mangelhafte ZMR-Datenqualität habe zudem „zu wesentlich mehr Interaktionen mit den Beitragspflichtigen als erwartet und damit zu Rückständen in der Bearbeitung“ geführt.

Empfehlungen auch an Innen- und Finanzministerium
Der ORF betont aber, dass bereits „vielfältige Maßnahmen“ gesetzt worden seien. Dadurch sei sichergestellt, „dass die Aufwendungen der OBS in den kommenden Jahren sinken werden“. Der RH nimmt auch das Finanz- und Innenressort in die Pflicht. Künftig sollten beide darauf achten, bereits im Gesetzwerdungsprozess auf die Umsetzbarkeit von Vorhaben achten. Auch einheitliche Regelungen für das ZMR werden angeregt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
06.03.2026 11:00
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
ORFPost
Rechnungshof
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

IS-Anhänger verurteilt
Messerangriff am Holocaust-Mahnmal: 13 Jahre Haft
Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Der Pilot verlor die Kontrolle über den Flieger und krachte wohl ungebremst mit der Flugzeugnase ...
Trümmerfeld auf Acker
Pilot stürzt vor den Augen der Tochter in den Tod!
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
366.271 mal gelesen
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
284.011 mal gelesen
Hans-Jörg Steffl
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
279.900 mal gelesen
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
2424 mal kommentiert
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Kolumnen
Herbert Kickls Solo im ORF war ein Glücksfall
2232 mal kommentiert
Herbert Kickl „schwamm“ durch die ZIB 2.
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
1779 mal kommentiert
Hans-Jörg Steffl
Mehr Innenpolitik
krone.at tickert live
Trump: Bodentruppen sind „Zeitverschwendung“
Geldtransport gestoppt
Ukraine: Ungarn nahm Bankmitarbeiter als Geiseln
Haushaltsabgabe
Kein gutes Zeugnis für ORF und Ministerien
„Wenn es möglich wäre“
Zypern drängt nach Drohnenangriffen in die NATO
Parlament aufgelöst
Präsidentin des Kosovo kündigt Neuwahlen an
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf