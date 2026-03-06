„Ich weiß nicht, was so ein Boykott bringen soll“

Jetzt wird der 36-Jährige, der im Slalom und im Riesentorlauf startet, die Zeit für Training nutzen. Während sein Stamm-Guide Lilly Sammer (16) Samstag in der Abfahrt mit Veronika Aigner fährt, wird er mit Guide Eric Digruber trainieren: „Ich kenne Eric schon lange, er war ja auch mehrere Jahre Cheftrainer des Paraski-Teams. Das passt gut. Dass Lilly nach dem Ausfall von Elisabeth Aigner jetzt auch Vroni unterstützt, ist selbstverständlich. Wir sind ja ein Team. Ich freue mich, dass Lilly jetzt auch die Abfahrt fahren darf. Denn ich traue es mich nicht mehr.“ Der Tiroler leidet an Morbus Stargardt, einer degenerativen Augenkrankheit, die sein Sehvermögen immer mehr beeinträchtigt. Aktuell hat der 36-Jährige auf dem rechten Auge vier Prozent Sehvermögen, auf dem linken zwei Prozent.