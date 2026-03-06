17-Jähriger liefert sich Verfolgungsjagd auf A22

LIVE: Auch Ortlieb kommt nicht an Bestzeit heran
Ski-Weltcup im Ticker
Ein 17-jähriger Lenker hat sich am Donnerstagabend eine rund 20 Kilometer lange Verfolgungsjagd mit der Polizei in Wien und Niederösterreich geliefert.
Der Teenager (17) raste mit seinem Auto über die Donauuferautobahn (A22), nachdem er sich bereits in Wien einer Kontrolle entzogen hatte. Erst in Stockerau konnte der Jugendliche gestoppt werden.
Anzeige folgt
Er hatte keinen Führerschein, stand laut Polizei unter Drogeneinfluss und war zudem mit einem nicht zugelassenen Wagen unterwegs. Nun wird der 17-Jährige angezeigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.