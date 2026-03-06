Vorteilswelt
„OP gut verlaufen“

Nach Saison-Aus: ÖSV-Ass grüßt aus dem Spital!

Ski Alpin
06.03.2026 10:53
Manuel Feller hat eine Operation gut überstanden
Manuel Feller hat eine Operation gut überstanden(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Daumen an der bandagierten Hand nach oben von ÖSV-Ass Manuel Feller! Nachdem der Slalom-Spezialist am Mittwoch angekündigt hatte, seine Saison vorzeitig zu beenden, hat er sich nun schon einer nötigen OP unterzogen. Diese ist offenbar erfolgreich verlaufen, wie der Tiroler auf Instagram verrät. 

„Die Operation ist gut verlaufen“, schreibt Feller auf Instagram zu einem Bild, das ihn im Krankenhausbett zeigt. Den Daumen an seiner bandagierten linken Hand streckt er dabei nach oben. „Danke für all die netten Nachrichten“, ergänzt der Kitzbühel-Sieger zudem. 

Manuel Feller beendet seine Saison frühzeitig! 
Emotionaler Insta-Post
Feller beendet Saison! „Habe gekämpft, aber …"
04.03.2026
Krone Sport-News
ÖFB-Ladies mit Fehlstart ++ Saison-Aus für Feller
04.03.2026

Es ist eine erste gute Nachricht, nachdem Feller erst am Mittwoch angekündigt hatte, dass er seine Saison vorzeitig beenden wird. Als Auslöser nannte der Tiroler dabei mentale und körperliche Belastungen, die ihn seit einer Weile begleiten.

Mehrere körperliche Beschwerden
Laut ÖSV-Angaben belasten Feller neben anhaltenden Ischias-Beschwerden infolge mehrerer Bandscheibenvorfälle auch ein Leistenbruch sowie eine Entzündung des Schambeins. Die Pause nutzt der Tiroler für einen operativen Eingriff am Rücken sowie voraussichtlich auch eine Operation an der Leiste. Ziel sei es, nach einer vollständigen Genesung optimal vorbereitet in den kommenden Winter zu starten.

Grüße aus dem Spital
Grüße aus dem Spital(Bild: Screenshot/Instagram_manuel.feller.official)

Ein Highlight für Feller in dieser Saison war neben Olympia-Silber der Sieg im Slalom von Kitzbühel. In der Slalom-Weltcupwertung belegt er als bester Österreicher aktuell den neunten Platz.

Ski Alpin
06.03.2026 10:53
