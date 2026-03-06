Nach Saison-Aus: ÖSV-Ass grüßt aus dem Spital!

Mehrere körperliche Beschwerden

Laut ÖSV-Angaben belasten Feller neben anhaltenden Ischias-Beschwerden infolge mehrerer Bandscheibenvorfälle auch ein Leistenbruch sowie eine Entzündung des Schambeins. Die Pause nutzt der Tiroler für einen operativen Eingriff am Rücken sowie voraussichtlich auch eine Operation an der Leiste. Ziel sei es, nach einer vollständigen Genesung optimal vorbereitet in den kommenden Winter zu starten.