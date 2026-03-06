Nach Saison-Aus: ÖSV-Ass grüßt aus dem Spital!

Daumen an der bandagierten Hand nach oben von ÖSV-Ass Manuel Feller! Nachdem der Slalom-Spezialist am Mittwoch angekündigt hatte, seine Saison vorzeitig zu beenden, hat er sich nun schon einer nötigen OP unterzogen. Diese ist offenbar erfolgreich verlaufen, wie der Tiroler auf Instagram verrät.
„Die Operation ist gut verlaufen“, schreibt Feller auf Instagram zu einem Bild, das ihn im Krankenhausbett zeigt. Den Daumen an seiner bandagierten linken Hand streckt er dabei nach oben. „Danke für all die netten Nachrichten“, ergänzt der Kitzbühel-Sieger zudem.
Es ist eine erste gute Nachricht, nachdem Feller erst am Mittwoch angekündigt hatte, dass er seine Saison vorzeitig beenden wird. Als Auslöser nannte der Tiroler dabei mentale und körperliche Belastungen, die ihn seit einer Weile begleiten.
Mehrere körperliche Beschwerden
Laut ÖSV-Angaben belasten Feller neben anhaltenden Ischias-Beschwerden infolge mehrerer Bandscheibenvorfälle auch ein Leistenbruch sowie eine Entzündung des Schambeins. Die Pause nutzt der Tiroler für einen operativen Eingriff am Rücken sowie voraussichtlich auch eine Operation an der Leiste. Ziel sei es, nach einer vollständigen Genesung optimal vorbereitet in den kommenden Winter zu starten.
Ein Highlight für Feller in dieser Saison war neben Olympia-Silber der Sieg im Slalom von Kitzbühel. In der Slalom-Weltcupwertung belegt er als bester Österreicher aktuell den neunten Platz.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.