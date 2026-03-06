Harder rüsten vor dem 108. Ländle-Derby noch auf

Der HC Hard verstärkt sich vor der heißen Phase in der HLA Meisterliga. Mit dem Nordmazeodnier Martin Manaskov wechselt ein international erfahrener Rückraumspieler an den Bodensee. Der 31-Jährige ist ab sofort spielberechtigt, wird bereits am Samstag (15.20 Uhr) beim Derby für die Roten Teufel auflaufen.
Der 31-jährige Nordmazedonier bringt Handball-DNA mit: Sein Vater Pepi Manaskov zählte zu seiner Zeit zu den besten Spielern seines Landes und erzielte rund 260 Tore für das Nationalteam. Auch sein Bruder Dejan ist ein bekanntes Gesicht, trug einige Jahre das Nationaltrikot und ist aktuell bei RK Pelister unter Vertrag. Martin Manaskov selbst ist verheiratet und Vater von zwei Kindern, seine Familie lebt in Skopje.
Chance am Schopf gepackt
Das Engagement des 1,89 Meter großen und 90 Kilogramm schweren Rückraumspielers, ist bis Sommer 2026 ausgelegt. „Nachdem sich eine spontane Transfermöglichkeit aufgetan hat, bin ich nun in Hard. Der Prozess ging schnell, aber flüssig und verhältnismäßig unkompliziert. Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen und die Unterstützung, die ich vom Verein im Laufe des Wechsels bekommen habe“, wird Manaskov zitiert. „Ich sehe das als große Chance, mich selbst herauszufordern und in einem neuen Umfeld zu wachsen.“
Das bis 28. Februar geöffnete Transferfenster wurde gezielt genutzt. Manaskovs Wunsch nach einer neuen Herausforderung und die Möglichkeit, einen Top-Spieler ablösefrei vom GRK Tikves zu verpflichten, erwiesen sich als ideale Kombination. Gerade das letzte Saisondrittel ist intensiv und häufig von Verletzungen oder Ausfällen geprägt – entsprechend wollten sich die Harder frühzeitig absichern.
Manaskov als flexible Entlastung
„Es freut uns sehr, dass Martin den Weg nach Hard gefunden hat und uns im letzten wichtigen Drittel der Meisterschaft unterstützen wird. Wir haben das Transferfenster genutzt, um uns qualitativ bestmöglich auf die entscheidende Phase vorzubereiten“, erklärt Hards sportlicher Leiter, Thomas Huemer. „Die Liga ist sehr ausgeglichen, daher wollten wir uns diese Chance nicht entgehen lassen.“ Ein weiterer Grund ist die Stärke des Future Teams, das sich für die Aufstiegsrunde qualifiziert hat: „Unsere jüngeren HLA-Spieler erwartet dadurch eine intensive Phase auf hohem Niveau. Dies wird jedoch mit einer hohen Belastung verbunden sein. Martin wird unseren Rückraum verstärken und gleichzeitig für Entlastung sorgen, da er alle drei Aufbaupositionen abdecken kann.“
