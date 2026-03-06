Harder rüsten vor dem 108. Ländle-Derby noch auf

Manaskov als flexible Entlastung

„Es freut uns sehr, dass Martin den Weg nach Hard gefunden hat und uns im letzten wichtigen Drittel der Meisterschaft unterstützen wird. Wir haben das Transferfenster genutzt, um uns qualitativ bestmöglich auf die entscheidende Phase vorzubereiten“, erklärt Hards sportlicher Leiter, Thomas Huemer. „Die Liga ist sehr ausgeglichen, daher wollten wir uns diese Chance nicht entgehen lassen.“ Ein weiterer Grund ist die Stärke des Future Teams, das sich für die Aufstiegsrunde qualifiziert hat: „Unsere jüngeren HLA-Spieler erwartet dadurch eine intensive Phase auf hohem Niveau. Dies wird jedoch mit einer hohen Belastung verbunden sein. Martin wird unseren Rückraum verstärken und gleichzeitig für Entlastung sorgen, da er alle drei Aufbaupositionen abdecken kann.“