Williams schon out

Erfolgreiche Tagger-Premiere in Indian Wells

Tennis
06.03.2026 10:01
Lilli Tagger hat ihr Premierenmatch bei einem WTA1000-Tennisturnier erfolgreich gestaltet.
Lilli Tagger hat ihr Premierenmatch bei einem WTA1000-Tennisturnier erfolgreich gestaltet.(Bild: AFP/DIMITAR DILKOFF)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Osttirolerin Lilli Tagger hat ihr Premierenmatch bei einem WTA1000-Tennisturnier erfolgreich gestaltet. Die 18-Jährige besiegte in der Nacht auf Freitag (MEZ) in der ersten Runde von Indian Wells die Französin Varvara Gracheva in 82 Minuten 6:2,6:4 und trifft nun auf die als Nummer 32 gerade noch gesetzte Griechin Maria Sakkari. In der Weltrangliste hat sich Tagger durch diesen Erfolg bereits ein neues Hoch erarbeitet, ihr bisheriges Topranking war Position 114.

0 Kommentare

Tagger war bereits mehr als eine Woche vor ihrer Partie in Kalifornien eingetroffen, da sie von einem Antreten in der Qualifikation ausgegangen war. Turnierdirektor Tommy Haas stattete sie dann aber mit einer Wildcard für das Hauptfeld aus, und die nutzte Tagger. Ungeachtet dessen, dass die gebürtige Moskowiterin auf der anderen Seite des Netzes als aktuelle Weltranglisten-58. zu favorisieren war, nahm Österreichs Nummer vier das Heft in die Hand und feierte einen ihrer bisher größten Erfolge.

Je Satz vier Doppelfehler von Gracheva halfen Tagger auch. Sie selbst erhöhte nach klar gewonnenem ersten Satz den Druck auch über ihren Aufschlag, schlug im zweiten Durchgang fünf Asse. Tagger nahm ihrer Gegnerin das Servicespiel zu einer 2:1-Führung ab, musste jedoch das Rebreak zum 3:3 hinnehmen. Nachdem sie der 25-Jährigen zum 5:4 erneut den Aufschlag abgenommen hatte, servierte Tagger aus. Ein Service-Winner beendete die Partie mit dem zweiten Matchball.

Venus Williams unterlag Französin Perry
Gegen Sakkari geht es frühestens am Samstag. Schon in der Nacht auf Samstag (Ortszeit) ist die Neo-Österreicherin Anastasia Potapova gefordert, sie trifft in der zweiten Runde auf die als Nummer sieben gesetzte Italienerin Jasmine Paolini. Nicht im Zweitrunden-Raster zu finden ist Venus Williams. Die ebenfalls mit einer Wildcard ausgestattete 45-jährige US-Amerikanerin unterlag der Französin Diane Perry nach 2:22 Stunden 3:6,7:6(4),1:6.

Tennis
06.03.2026 10:01
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
365.841 mal gelesen
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
283.706 mal gelesen
Hans-Jörg Steffl
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
278.652 mal gelesen
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
2421 mal kommentiert
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Kolumnen
Herbert Kickls Solo im ORF war ein Glücksfall
2228 mal kommentiert
Herbert Kickl „schwamm“ durch die ZIB 2.
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
2085 mal kommentiert
Hans-Jörg Steffl

