Erfolgreiche Tagger-Premiere in Indian Wells

Tagger war bereits mehr als eine Woche vor ihrer Partie in Kalifornien eingetroffen, da sie von einem Antreten in der Qualifikation ausgegangen war. Turnierdirektor Tommy Haas stattete sie dann aber mit einer Wildcard für das Hauptfeld aus, und die nutzte Tagger. Ungeachtet dessen, dass die gebürtige Moskowiterin auf der anderen Seite des Netzes als aktuelle Weltranglisten-58. zu favorisieren war, nahm Österreichs Nummer vier das Heft in die Hand und feierte einen ihrer bisher größten Erfolge.