Funktionär ist tot

NFL-Team trauert um langjährigen CEO Bob Harlan

US-Sport
06.03.2026 10:13
Bob Harland starb im Alter von 89 Jahren.
Bob Harland starb im Alter von 89 Jahren.(Bild: AP/Mike Roemer, Krone KREATIV)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Green Bay Packers trauern um Bob Harland. Der langjährige CEO der NFL-Franchise ist im Alter von 89 Jahren verstorben, wie die US-amerikanische Football-Liga am Donnerstagabend (Ortszeit) bekannt gab. 

1971 hatte Harland als Assistant General Manager bei den Packers unterschrieben, 18 Jahre später wurde er zum Klub-Präsidenten befördert – ein Amt, das der US-Amerikaner bis 2008 innehatte. 

Zu Harlands Errungenschaften in der NFL zählen vor allem der Umbau des Lambeu Field, der Heimstätte der Packers sowie der Super-Bowl-Titel im Jahr 1997. 

