NFL-Team trauert um langjährigen CEO Bob Harlan
Funktionär ist tot
Die Green Bay Packers trauern um Bob Harland. Der langjährige CEO der NFL-Franchise ist im Alter von 89 Jahren verstorben, wie die US-amerikanische Football-Liga am Donnerstagabend (Ortszeit) bekannt gab.
1971 hatte Harland als Assistant General Manager bei den Packers unterschrieben, 18 Jahre später wurde er zum Klub-Präsidenten befördert – ein Amt, das der US-Amerikaner bis 2008 innehatte.
Zu Harlands Errungenschaften in der NFL zählen vor allem der Umbau des Lambeu Field, der Heimstätte der Packers sowie der Super-Bowl-Titel im Jahr 1997.
