Waffen und Hunderte Kilo Munition in Haus gehortet

Hinsichtlich des Waffenfundes liege derzeit kein Hinweis auf ein terroristisches oder religiöses Motiv vor. Man gehe davon aus, dass der 81-Jährige „ein Waffensammler“ sei, hieß es weiter.

Gegen den 81-Jährigen wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein Waffenverbot ausgesprochen. Er wird nach Abschluss der Erhebungen an die Staatsanwaltschaft Korneuburg angezeigt.