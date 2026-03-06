Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Trikot als Geschenk

Lionel Messi zu Gast bei Trump im Weißen Haus

Fußball International
06.03.2026 10:54
(Bild: AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Fußball-Weltmeister Lionel Messi hat US-Präsident Donald Trump am Donnerstag (Ortszeit) im Weißen Haus in Washington einen Besuch abgestattet. Der Argentinier war mit seinem Klub Inter Miami wegen des Gewinns des MLS Cups geladen. 

0 Kommentare

Als Gastgeschenk gab es für Trump unter anderem ein pinkes Inter-Miami-Trikot mit der Rückennummer 47 in Anspielung auf Trump als 47. Präsidenten der Vereinigten Staaten.

Der 79-Jährige eröffnete die Veranstaltung mit umfangreichem Lob für die US-Streitkräfte im Nahen Osten, berichtete außerdem, dass er selbst einst Pele habe spielen sehen und dass sein 19-jähriger Sohn Barron großer Messi-Fan sei. Erst im Vorjahr war Messis Dauerrivale Cristiano Ronaldo bei Trump im Weißen Haus geladen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
06.03.2026 10:54
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
366.271 mal gelesen
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
284.011 mal gelesen
Hans-Jörg Steffl
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
279.900 mal gelesen
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
2424 mal kommentiert
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Kolumnen
Herbert Kickls Solo im ORF war ein Glücksfall
2232 mal kommentiert
Herbert Kickl „schwamm“ durch die ZIB 2.
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
1779 mal kommentiert
Hans-Jörg Steffl
Mehr Fußball International
Wunschspieler sagt ab
Real kassiert einen Korb! „Wäre dumm, zu gehen“
Trikot als Geschenk
Lionel Messi zu Gast bei Trump im Weißen Haus
„Was denken sie?“
Abstieg droht, Fans fliehen: Spurs im freien Fall
Letzte Details
WM-Quartier: Rangnick „überwacht“ von Salzburg aus
Krone Plus Logo
Weltmeister Cannavaro:
„Österreich hat Italien inzwischen überholt“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf