Russland terrorisiert Ukraine mit riesigem Angriff

Vier Tote nach Drohnenangriff nahe Charkiw

Unterdessen sind bei einem russischen Angriff am Stadtrand von Charkiw im Nordosten der Ukraine nach ukrainischen Angaben vier Menschen getötet worden. Zudem sechs weitere Menschen verletzt worden, erklärte der Gouverneur der Region Charkiw, Oleh Synehubow, am Dienstagmorgen im Onlinedienst Telegram. Nach Angaben des Bürgermeisters von Charkiw, Igor Terechow, traf eine russische Langstreckendrohne eine medizinische Einrichtung für Kinder und löste ein Feuer aus. Bei der Attacke sei ersten Erkenntnissen zufolge niemand verletzt worden.