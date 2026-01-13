Konstruktive, verbindliche FPÖ-Politiker? Gibt es.

Wie wohltuend, wenn man dann, wie jüngst beim Steirerball in der Wiener Hofburg, den Auftritt der bunten Politikergarde aus dem österreichischen Süden erlebt: eine blaue Truppe rund um FPÖ-Landeshauptmann Mario Kunasek im Austausch mit Schwarzen, Roten, Pinken und Grünen. Ja, das geht. Ein freundlicher Südwind, der auch die Bundespolitik auffrischen könnte.