Klausur hat Teuerung, Industrie und Asyl im Fokus

Kritik von der Opposition

Von Scheinmaßnahmen sprach am Dienstag FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker in Bezug auf kolportierte Pläne für eine billige Speise (analog zum Jugendgetränk) in der Gastronomie. Wenn die Regierung glaube, dass sie ein Land, das kurz vor dem Abgrund stehe, damit wieder auf die richtige Spur bringen könne, dann zeige dies nur, „wie blank diese Regierung ist“, so Hafenecker im Rahmen einer Pressekonferenz. Co-Generalsekretär Michael Schnedlitz bezeichnete es in einer Aussendung, als einen „an Dekadenz nicht zu überbietenden Skandal“, dass die Klausur in einem 4-Sterne-superior-Hotel abgehalten wird.

Die stellvertretende Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer wiederum kritisierte in einer Aussendung, dass bisher konkrete Inhalte fehlten. Statt klarer Maßnahmen bekämen die Menschen erneut vage Aussagen und Ankündigungen: „Die Regierung hat das vergangene Jahr verschlafen, so darf es jetzt nicht weitergehen.“ Während die Preise weiterhin zu hoch seien, kämpfen viele Betriebe ums wirtschaftliche Überleben. Einen zentralen Hebel sah Maurer bei den Energiepreisen, wo sie die Forderung der Grünen nach einem Industriestrompreis erneuerte.