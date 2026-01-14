Bruchlandung vor Gericht im Krimi um Flughafen

Angriff auf Adobe: Apple mit Abo für Kreativ-Apps
Die Eigentümerverhältnisse am Klagenfurter Flughafen sind nach einer ersten Gerichtsentscheidung offen – das Land Kärnten hatte versucht, einen Investor wieder hinauszudrängen. Wurden dabei Fehler gemacht? Die „Krone“ kennt das brisante Urteil und die Details, die noch für Gesprächsstoff sorgen werden!
„Das Urteil ändert nichts“, meinte Martin Payer, Vorstand der Kärntner Beteiligungsgeselschaft (K-BV) im jüngsten „Krone“-Gespräch und scheint guter Dinge, dass die Oberinstanzen die Entscheidung des zuständigen Wiener Handelsgerichts, der Klagenfurter Flughafen gehöre doch noch Investor Franz-Peter Orasch, wohl korrigieren würden.
