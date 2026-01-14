Bruchlandung vor Gericht im Krimi um Flughafen

Die Eigentümerverhältnisse am Klagenfurter Flughafen sind nach einer ersten Gerichtsentscheidung offen – das Land Kärnten hatte versucht, einen Investor wieder hinauszudrängen. Wurden dabei Fehler gemacht? Die „Krone“ kennt das brisante Urteil und die Details, die noch für Gesprächsstoff sorgen werden!