Fasten-Selbstversuch: Kein Zucker für die Nerven

„Krone“-Redakteurin Elisabeth Nachbar nimmt die Fastenzeit trotz Trotzphase in Angriff – und bemerkt, wie lange die Tage ohne eine süße Belohnung sein können.
Wenn man als Mama von Kleinkindern den Tag zwischen Trotzanfällen und dem 150. „Neeeeein“ ohne Nervenzusammenbruch überlebt hat, darf man sich doch auch belohnen, oder? Für mich gab es abends, wenn alle im Bett liegen, gern ein Stück Schokolade oder zwei oder zwölf.
Aber jetzt faste ich. 45 schrecklich lange Tage, nachdem ich im Beitrag meines Kollegen entsetzt entdecken musste, dass die Fastenzeit ja mehr als 40 Tage dauert – die Sonntage kommen ja oben drauf! Hätte mir das einer vorher gesagt
„Schmeckt eh nicht“
Keine Süßigkeiten, keine Chips, kein Zucker – wirklich schwierig wird es bei Krapfen, Kuchen und Schaumrollen, die ab und zu sogar in der „Krone“-Redaktion herumstehen und von Kolleginnen und Kollegen genüsslich verzehrt werden. „Na, schmeckt eh gar nicht!“, ist zwar nett gemeint, aber lügen bringt halt doch nichts.
Ich bin willensstark, oft sogar zu sehr, wenn man meine Familie fragt. Nur beim Naschen zur Nervenberuhigung fällt es mir schwer, mich gegen meinen „Gusta“ durchzusetzen. Bisher bin ich, im Vergleich zu rückfälligen Kollegen wohlgemerkt, standhaft geblieben. Drücken Sie mir die Daumen, dass es so bleibt!
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.