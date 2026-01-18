Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

AK Steuerspartage

Holen Sie sich die zu viel bezahlte Steuer zurück

Specials
18.01.2026 00:01
Bezahlte Anzeige
(Bild: ©Studio Romantic - stock.adobe.com)

Mit der Arbeitnehmerveranlagung können sich Beschäftigte und Pensionist:innen die zu viel bezahlte Steuer vom Finanzamt zurückholen. Dies ist oftmals gar nicht so einfach, daher lassen viele Jahr für Jahr bares Geld liegen. Doch die Expert:innen der AK Tirol helfen Ihnen – beim AK Steuerspartag in Ihrer Nähe. Gleich anmelden und persönlichen Termin sichern!

Allein im Jahr 2025 haben die Steuerexpert:innen der AK beeindruckende 17,586 Millionen Euro für ihre Mitglieder zurückgeholt. Das ist mehr als ein Fünftel jener 81,8 Millionen Euro, die die AK Tirol insgesamt im vergangenen Jahr für ihre Mitglieder erkämpft hat. Geld, das sonst einfach beim Finanzamt geblieben wäre.

Auch heuer wieder: Beliebte AK Steuerspartage
Damit noch mehr Tiroler:innen zu ihrem Recht kommen, veranstaltet die AK Tirol auch heuer wieder die beliebten AK Steuerspartage. Diese finden im März und April in ganz Tirol statt – kostenlos für alle AK Mitglieder. In persönlichen Beratungsgesprächen helfen erfahrene Expert:innen dabei, die Arbeitnehmerveranlagung korrekt und vollständig auszufüllen und alle möglichen Absetzbeträge zu nutzen.

Die Termine

  • AK Innsbruck: Di. 3. und Do. 5. März sowie
    Mo. 13. und Di. 14. April
  • AK Kufstein: Di. 10. März
  • AK Imst: Do. 12. März
  • AK Reutte: Di. 17. März
  • AK Telfs: Do. 19. März
  • AK Kitzbühel: Di. 24. März
  • AK Lienz: Do. 26. März
  • AK Schwaz: Di. 7. April
  • AK Landeck: Do. 9. April

Beratung nur zu nichtselbständigen Einkünften, NICHT zu Mieteinkünften bzw. NICHT für Inhaber eines Gewerbescheins.

Das Service ist gefragt – deshalb heißt es rasch anmelden und sich einen Termin sichern. Die Anmeldung ist einfach möglich:
online unter ak-tirol.com/steuerspartage oder
telefonisch unter 0800/22 55 22 – 2026 (Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr).

Wichtiger Hinweis: Für den Zugang zu FinanzOnline ist mittlerweile zwingend eine ID Austria oder eine 2-Faktor-Authentifizierung erforderlich. Die ID Austria muss vorab persönlich beim Finanzamt, der Bezirksverwaltungsbehörde (BH, beziehungsweise Stadtmagistrat) oder der Landespolizeidirektion beantragt werden. Alternativ ist für die 2-Faktor-Authentifizierung eine entsprechende Authenticator-App am Handy zu installieren und mit dem FinanzOnline-Konto zu koppeln. Weitere Informationen dazu gibt es unter www.id-austria.gv.at. Die AK Tirol empfiehlt jedoch klar: Am besten gleich auf ID Austria umsteigen, um auch künftig alle digitalen Amtswege unkompliziert erledigen zu können.

Fazit: Wer sein Geld nicht einfach beim Finanzamt liegen lassen will, sollte die Chance nutzen und sich gleich einen Termin organisieren – die AK Steuerspartage machen den Weg zur Steuerrückzahlung einfach, persönlich und für AK Mitglieder sogar völlig kostenlos.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

krone.tv

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Nach ungefähr zweieinhalb Tagen ist ein vermisster Achtjähriger aus Deutschland wieder ...
Suche erfolgreich
Noah (8) aus Frankfurt bei Mutter aufgetaucht
Greenpeace-Forderung
„Steuersenkung soll für vegane Produkte gelten“
Mercosur-Deal kommt
EU-Mandatar Bernhuber: „So kann das nie fair sein“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Polizeigürtel war um Hals von Opfer geschlungen
194.941 mal gelesen
In diesem Waldstück in der Steiermark hatte Manuel M. das Opfer vergraben.
Ombudsfrau
Kontrolleur zu Pensionist: „Bleibt daheim am Land“
102.606 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bei einer U-Bahn-Fahrt kam es zu einer Fahrscheinkontrolle. (Symbolbild)
Kärnten
Lokal traf mit neuem Konzept Geschmack der Gäste
85.517 mal gelesen
Die „Zenkl“-Söhne Tobias und Marco freuen sich über neue Gäste, die durch die Aktion der ...
Mehr Specials
Millionen-Untreue
Causa Wienwert: Gerichtssaal wird zur Politbühne
Krone Plus Logo
Nach US-Millionendeal
Gericht entscheidet über Kärntner Lithium-Projekt
„Wirklich dumme Idee“
Zum Angeben: Tiroler bestellte falsche 50er im Web
3,5 Promille intus
Im Vollrausch Pflegerin und Polizisten attackiert
Infos an Kriminelle
Junge „Maulwürfe“ im Landesgericht aufgeflogen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf