Am Weg nach Europa
Schlag gegen Koks-Mafia: 6,5 Tonnen beschlagnahmt!
Der Polizei ist ein spektakulärer Schlag gegen die Kokain-Mafia gelungen: Mitten auf dem Meer haben spanische Spezialeinheiten 6,5 Tonnen (!) Kokain beschlagnahmt. Die Einsatzkräfte nahmen auch alle neun Besatzungsmitglieder fest.
Das aus Panama kommende und unter der Flagge Tansanias fahrende Schiff sei rund 600 Seemeilen (1100 Kilometer) vor der Küste der Kanaren abgefangen worden, teilte die spanische Polizei mit. Der Zielhafen des Frachters sei Vigo im Nordwesten Spaniens gewesen, hieß es.
Die Polizei teilte ein Video von ihrem Einsatz:
Spezialgruppe enterte Frachter
Der Schlag gegen die Kokain-Mafia war einer der größten der vergangenen Jahre in Spanien. Dieser gelang laut Polizei dank eines Tipps der US-Antidrogenbehörde DEA, den man am 8. Oktober erhalten habe. Die Aktion einer Spezialgruppe der „Policía Nacional“ habe am Mittwoch stattgefunden. Mit Unterstützung der spanischen Marine sei der knapp 55 Meter lange und 12 Meter breite Frachter im Atlantischen Ozean geentert worden.
Spanien wird nach Erkenntnissen der Behörden zunehmend zu einem der wichtigsten Einfallstore der südamerikanischen Kokain-Mafia in Europa. „Ganz Europa wird derzeit mit Kokain überschwemmt, und Spanien spielt eine wichtige Rolle als Tor zum Kontinent“, warnte Anfang des Jahres im Parlament in Madrid der Regierungsbeauftragte für den Nationalen Drogenplan, Joan Ramón Villalbí.
