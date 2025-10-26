Schlag gegen Koks-Mafia: 6,5 Tonnen beschlagnahmt!

Spezialgruppe enterte Frachter

Der Schlag gegen die Kokain-Mafia war einer der größten der vergangenen Jahre in Spanien. Dieser gelang laut Polizei dank eines Tipps der US-Antidrogenbehörde DEA, den man am 8. Oktober erhalten habe. Die Aktion einer Spezialgruppe der „Policía Nacional“ habe am Mittwoch stattgefunden. Mit Unterstützung der spanischen Marine sei der knapp 55 Meter lange und 12 Meter breite Frachter im Atlantischen Ozean geentert worden.