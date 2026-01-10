Kurz zeigt seinen jüngsten Spross im Skiurlaub

Altkanzler Sebastian Kurz hat erstmals seinen jüngsten Sohn Valentin hergezeigt: Er urlaubt gerade mit seiner Familie in den Bergen, wie er auf Facebook schreibt. Seinen jüngsten Spross zeigt der zweifache Papa gut eingepackt vor einer verschneiten Berglandschaft.
Kurz' jüngster Sohn erblickte im Mai vergangenen Jahres das Licht der Welt. Sein älterer Bruder Konstantin erobert, wie in der Bilderstrecke zu sehen, bereits die Skipisten.
Hier ist das Posting von Ex-Kanzler Kurz zu sehen:
Wo die Familie genau Urlaub macht, geht aus dem Posting nicht hervor – Kurz erklärt vage, dass er sich in den österreichischen Bergen befindet. Ein kurzes Video zeigt zudem eine zauberhafte Schlittenfahrt in einer malerischen Schneelandschaft.
Im November 2021 wurden Kurz und seine Lebensgefährtin Susanne Thier erstmals Eltern. Im Mai 2025 wurde die Geburt von Valentin verkündet. „Konstantin ist ein stolzer großer Bruder“, berichtete der ehemalige ÖVP-Chef. Kurz und Thier sind seit der gemeinsamen Schulzeit liiert.
