Regierung startet mit Geldfragen ins Arbeitsjahr

„Heimische Industrie braucht sofort Hilfe“

Ab März werde die Preise auf 10 Cent je Kilowattstunde gesenkt, und zwar von 15,6 Cent weg. Das bringt laut Strugl einem Durchschnitts-Haushalt eine jährliche Ersparnis von 200 Euro. Für die Wirtschaft soll analog zu Deutschland eine Subvention des Industriestrompreises kommen. „Die Industrie braucht sofort Hilfe, das versteht jeder“, so Strugl. Die Maßnahme sei allerdings eine Übergangslösung: „Längerfristig muss man sich etwas anderes einfallen lassen.“ Der Schlüssel seien Systemeffizienz und niedrigere Kosten durch mehr Stromerzeugung in Europa.