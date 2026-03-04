Vorteilswelt
„Eines wird passen“

Stadtrat stichelt mit neuen Videos gegen die FPÖ

Niederösterreich
04.03.2026 05:00
Im Sakko, ohne T-Shirt und mit Perücke und Lippenstift verlas Dowalil die Ehrenerklärung.
Im Sakko, ohne T-Shirt und mit Perücke und Lippenstift verlas Dowalil die Ehrenerklärung.(Bild: Krone KREATIV/Martin Dowalil)
Porträt von Thomas Werth
Von Thomas Werth

Nachdem die FPÖ in Waidhofen an der Ybbs (Niederösterreich) die kostümierte Ehrenerklärung des Bürgerlisten-Mandatars nach dessen Nazi-Sager nicht akzeptiert hatte, konterte der Lokalpolitiker jetzt – mit gleich vier neuen Aufnahmen!

0 Kommentare

Im Sakko, oben ohne, als Frau und als Katze – Bürgerlisten-Stadtrat Martin Dowalil aus Waidhofen an der Ybbs legt im Streit mit der FPÖ noch einmal nach. „Krone“-Leser kennen die Geschichte: Nach einem Nazi-Sager des Mostviertlers gegen Landtagsabgeordneten Alexander Schnabel wurde Dowalil verklagt. Neben einer Strafzahlung musste er auch auf Forderung der Freiheitlichen eine Ehrenerklärung auf Facebook veröffentlichen.

Anwaltsbrief nach Video
Der Lokalpolitiker tat dies, wie berichtet, am Rosenmontag in seinem kunterbunten Faschingskostüm. In einem Anwaltsbrief rief die FPÖ Dowalil jetzt auf, noch einmal ein seriöses Video zu veröffentlichen.

Auch Dowalils Kater „Fredi“ ist auf einem Video zu sehen – im Hintergrund ist die gesprochene ...
Auch Dowalils Kater „Fredi“ ist auf einem Video zu sehen – im Hintergrund ist die gesprochene Ehrenerklärung zu hören.(Bild: Martin Dowalil)

Gleiche Worte, andere Optik
Dieser Aufforderung kam der Bürgerlisten-Chef aber nur bedingt nach. Er veröffentlichte Montagabend im Anschluss an die Gemeinderatssitzung nämlich gleich vier Aufnahmen. Ident sind sie nur im gesprochenen Wort, optisch unterscheiden sie sich jedoch gewaltig. „Ich wollte es mit einem Augenzwinkern machen und weiß, dass es die FPÖ auch ein bisschen ärgert“, schmunzelt Dowalil . Also filmte er sich ohne Shirt und mit Frauen-Perücke. Auch Kater „Fredi“ durfte für eine Aufnahme herhalten.

Immerhin: Eine seriöse Aufnahme im Sakko gibt es auch. „Da ist für alle etwas dabei. Die Regenbogen-Kapitänsschleife von St. Pauli musste aber auf jedem Video vertreten sein“, erklärt Dowalil mit einer Spitze gegen die FPÖ. 

Niederösterreich

