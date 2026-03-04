Stadtrat stichelt mit neuen Videos gegen die FPÖ

Gleiche Worte, andere Optik

Dieser Aufforderung kam der Bürgerlisten-Chef aber nur bedingt nach. Er veröffentlichte Montagabend im Anschluss an die Gemeinderatssitzung nämlich gleich vier Aufnahmen. Ident sind sie nur im gesprochenen Wort, optisch unterscheiden sie sich jedoch gewaltig. „Ich wollte es mit einem Augenzwinkern machen und weiß, dass es die FPÖ auch ein bisschen ärgert“, schmunzelt Dowalil . Also filmte er sich ohne Shirt und mit Frauen-Perücke. Auch Kater „Fredi“ durfte für eine Aufnahme herhalten.