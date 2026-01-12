Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

30 Mio. Euro Aufträge

Motorenbauer Steyr Motors expandiert nach China

Oberösterreich
12.01.2026 12:33
Steyr Motors produziert Spezialmotoren (Symbolbild).
Steyr Motors produziert Spezialmotoren (Symbolbild).(Bild: EPA/CHRISTIAN BRUNA)

Der oberösterreichische Spezialmotorenhersteller Steyr Motors hat sich laut eigenen Angaben einen Rahmenvertrag mit mindestens 30 Millionen Euro Umsatz in China gesichert. Darin enthalten ist ein verbindliches Auftragsvolumen von mindestens 750 zusätzlichen Motoren bis 2030.

0 Kommentare

Demnach werden diese Motoren initial direkt am Standort Steyr produziert und von dort nach China exportiert. Zudem gründete Steyr Motors ein Joint Venture mit Trysun.

Das Joint Venture mit dem asiatischen Partnerunternehmen und der Aufbau einer lokalen Produktion in China sind den Angaben zufolge bereits gestartet. Ziel sei es, „zusätzliche Geschäftspotenziale zu erschließen, die nicht Bestandteil des gesicherten Mindestvolumens aus dem 5-Jahres-Vertrag sind, um den asiatischen Markt effizienter beliefern zu können“, heißt es dazu vom Unternehmen.

Asien als wichtiger Markt
„Ohne zusätzliche Investitionen erschließen wir uns, wie im Halbjahresbericht angekündigt, ein erhebliches Upside-Potenzial von mehr als 100 Millionen Euro Auftragswert über den bisher kommunizierten Businessplan hinaus“, erklärte Steyr-Motors-CEO Julian Cassutti. Es sei ein „weiterer Meilenstein auf unserem Weg, den asiatischen Markt langfristig zu erschließen“.

Lesen Sie auch:
Aufträge verzögern sich, andere wurden noch nicht erteilt
Auftragsverzögerungen
Steyr Motors senkt Prognose für das Jahr 2025
17.11.2025
Mehr Umsatz
Rüstungsboom beschert Steyr Motors Umsatzanstieg
23.10.2025
65 Mio. Euro Umsatz
Steyr Motors gründet Joint Venture in Singapur
08.09.2025

Steyr Motors produziert vor allem für den Rüstungssektor und kommunizierte in den vergangenen Monaten zusätzliche Auftragseingänge stets sehr offensiv.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Gold war im vergangenen Jahr eine der gefragtesten Anlageklassen.
Sorge um „Panikblase“
Zwei Eskalationen treiben Goldpreis auf Rekordhoch
Mehrere Hubschrauber standen im Einsatz, unter anderem der Alpin5.
Wie Brite überlebte
Nur mehr eine Hand von Skifahrer ragte aus Lawine
Jennifer Lawrence kam im Naked-Dress und legte den Wow-Auftritt des Abends hin!
Golden-Globes-Roben
Jennifer Lawrence stahl im Naked-Dress allen Show
Johanna Mikl-Leitner: „Wien hat einen jahrzehntelang gut funktionierenden gemeinsamen Weg ...
Gastpatienten-Streit
Mikl-Leitner fordert nun Millionen aus Wien zurück
82. Bauernbundball
Mikl-Leitner: „Heimat ist Teil unserer Identität!“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
Drei Ärztinnen ordinieren bis 2028 im Container
146.498 mal gelesen
Ansfeldens Bürgermeister Christian Partoll (FPÖ) mit den drei Ärztinnen Katrin Ritzberger, Anna ...
Ski Nordisch
Wieder Anzug-Ärger: Gesamte Nation disqualifiziert
143.090 mal gelesen
Francesco Cecon wurde beim Teambewerb in Zakopane disqualifiziert
Society International
Silbereisen überrascht mit Ansage an Helenes Mann
107.585 mal gelesen
Mehr Oberösterreich
30 Mio. Euro Aufträge
Motorenbauer Steyr Motors expandiert nach China
Jetzt Tickets sichern
„Viva la Vida“: Tanz-Hommage an Frida Kahlo
Wieder in Gugu
Minus 29 Grad: Tiefster Wert dieses Winters
Knapp zwei Promille
Fußgänger von Alko-Lenker angefahren und verletzt
Frost in Lettland
19-Jährige trotzt mit Tricks im Biathlon -15 Grad
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf