Motorenbauer Steyr Motors expandiert nach China

Der oberösterreichische Spezialmotorenhersteller Steyr Motors hat sich laut eigenen Angaben einen Rahmenvertrag mit mindestens 30 Millionen Euro Umsatz in China gesichert. Darin enthalten ist ein verbindliches Auftragsvolumen von mindestens 750 zusätzlichen Motoren bis 2030.
Demnach werden diese Motoren initial direkt am Standort Steyr produziert und von dort nach China exportiert. Zudem gründete Steyr Motors ein Joint Venture mit Trysun.
Das Joint Venture mit dem asiatischen Partnerunternehmen und der Aufbau einer lokalen Produktion in China sind den Angaben zufolge bereits gestartet. Ziel sei es, „zusätzliche Geschäftspotenziale zu erschließen, die nicht Bestandteil des gesicherten Mindestvolumens aus dem 5-Jahres-Vertrag sind, um den asiatischen Markt effizienter beliefern zu können“, heißt es dazu vom Unternehmen.
Asien als wichtiger Markt
„Ohne zusätzliche Investitionen erschließen wir uns, wie im Halbjahresbericht angekündigt, ein erhebliches Upside-Potenzial von mehr als 100 Millionen Euro Auftragswert über den bisher kommunizierten Businessplan hinaus“, erklärte Steyr-Motors-CEO Julian Cassutti. Es sei ein „weiterer Meilenstein auf unserem Weg, den asiatischen Markt langfristig zu erschließen“.
Steyr Motors produziert vor allem für den Rüstungssektor und kommunizierte in den vergangenen Monaten zusätzliche Auftragseingänge stets sehr offensiv.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.