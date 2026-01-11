Rote Komödianten | „Keine Personaldiskussion“

Rote Komödianten. Was ist los bei der SPÖ? Nichts, überhaupt nichts, wenn es nach den Aussagen führender Roter geht. Jedenfalls jener Roter, die der ORF vor die Kamera lädt. Man erinnert sich an den sogenannten „Rotfunk“, der längst noch nicht ganz ausgestorben ist. Schwere Turbulenzen in der Sozialdemokratie werden da rasch klein- oder gar weggeredet. Claus Pándi fühlt sich, wie er in seiner Kolumne in der Montags-„Krone“ schreibt, an die Löwingerbühne erinnert. So hieß nicht nur eine seichte ORF-Unterhaltungssendung im vergangenen Jahrhundert, sondern so nannten Scherzbolde auch die in der Löwelgasse situierte SPÖ-Zentrale. Unser Kommentator findet, dass der ORF die Tradition der leichten Unterhaltung am Samstag in der Zeit im Bild wohl aufwärmen wollte. Er schreibt: „Da traten nämlich wie in der Löwingerbühne der Reihe nach die Publikumslieblinge auf. Freilich nicht Paul, Sepp und Sissy Löwinger, sondern fast alle Größen und Freunde der Löwelstraße. Die erklärten nacheinander vor der ORF-Kamera, dass es in der SPÖ aber so etwas von überhaupt keine Debatte über ihren Vorsitzenden Andreas Babler gäbe. Tja, wenn die roten Komödianten es sagen!