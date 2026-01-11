Rote Komödianten | „Keine Personaldiskussion“

Rote Komödianten. Was ist los bei der SPÖ? Nichts, überhaupt nichts, wenn es nach den Aussagen führender Roter geht. Jedenfalls jener Roter, die der ORF vor die Kamera lädt. Man erinnert sich an den sogenannten „Rotfunk“, der längst noch nicht ganz ausgestorben ist. Schwere Turbulenzen in der Sozialdemokratie werden da rasch klein- oder gar weggeredet. Claus Pándi fühlt sich, wie er in seiner Kolumne in der Montags-„Krone“ schreibt, an die Löwingerbühne erinnert. So hieß nicht nur eine seichte ORF-Unterhaltungssendung im vergangenen Jahrhundert, sondern so nannten Scherzbolde auch die in der Löwelgasse situierte SPÖ-Zentrale. Unser Kommentator findet, dass der ORF die Tradition der leichten Unterhaltung am Samstag in der Zeit im Bild wohl aufwärmen wollte. Er schreibt: „Da traten nämlich wie in der Löwingerbühne der Reihe nach die Publikumslieblinge auf. Freilich nicht Paul, Sepp und Sissy Löwinger, sondern fast alle Größen und Freunde der Löwelstraße. Die erklärten nacheinander vor der ORF-Kamera, dass es in der SPÖ aber so etwas von überhaupt keine Debatte über ihren Vorsitzenden Andreas Babler gäbe. Tja, wenn die roten Komödianten es sagen!
„Keine Personaldiskussion“. Genüsslich zitiert Claus Pándi die Hauptdarsteller in der Löwinger-ZiB, in der als Erster Wiens Bürgermeister Michael auftrat mit der Aussage: „Ich kenne keine Personaldiskussion.“ Danach kam Josef Muchitsch, Beppo genannt und Baugewerkschafter: „Steht net auf der Tagesordnung.“ Es folgten Markus Marterbauer, Finanzminister und Vorzeigesozialdemokrat: „Personaldiskussion gibts kane“ und, wie unser Autor meint „die tapfere Genossin Korinna Schumann“, die lapidar feststellt: „Wir haben einen Vorsitzenden.“ Die Schlusspointe – jene von Pándi gleichermaßen wie von SPÖ und ORF – er schreibt: „Am Ende wirft der ORF Hauptdarsteller Babler das Hölzerl zur finalen Pointe, ob er fest im Sattel säße? ,Natürlich´, sagt er. Das Publikum lacht und dankt. Fortsetzung folgt.“ Ja, das ganz bestimmt! Obwohl es ja gar keine Debatte und einen „fest im Sattel sitzenden“ Parteichef Babler gibt, glauben in der „Krone“-Frage des Tages fast drei Viertel unserer Leser, dass er den Parteitag im März als SPÖ-Chef nicht übersteht. Und zu meinem gestrigen „Krone“-Kommentar zur aktuellen Planlosigkeit der SPÖ kamen auf krone.at mehr als 1000 Postings. So viel zum Thema „Keine Personaldiskussion in der SPÖ“…
Kommen Sie gut durch den Montag!
