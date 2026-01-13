Lazaros Torino kickt die Roma aus der Coppa Italia

Manchester City stößt Tür zum Finale weit auf
Außenseiter Torino hat mit ÖFB-Legionär Valentino Lazaro auswärts die AS Roma überrascht und im nationalen Fußball-Cup eliminiert.
Die Turiner gewannen Dienstagabend das Coppa-Italia-Achtelfinale im Römer Stadio Olimpico mit 3:2. AS holte dabei zwei Mal einen Rückstand auf, doch Emirhan Ilkhan avancierte in der 90. Minute zum Matchwinner für die Gäste.
Der 29-jährige Lazaro spielte bei Torino, das im Viertelfinale Anfang Februar auf Inter Mailand trifft, durch.
