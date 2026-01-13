Vorteilswelt
Tor in Minute 90

Lazaros Torino kickt die Roma aus der Coppa Italia

Fußball International
13.01.2026 23:15
Che Adams
Che Adams(Bild: EPA/FABIO FRUSTACI)

Außenseiter Torino hat mit ÖFB-Legionär Valentino Lazaro auswärts die AS Roma überrascht und im nationalen Fußball-Cup eliminiert.

Die Turiner gewannen Dienstagabend das Coppa-Italia-Achtelfinale im Römer Stadio Olimpico mit 3:2. AS holte dabei zwei Mal einen Rückstand auf, doch Emirhan Ilkhan avancierte in der 90. Minute zum Matchwinner für die Gäste.

(Bild: EPA/FABIO FRUSTACI)

Der 29-jährige Lazaro spielte bei Torino, das im Viertelfinale Anfang Februar auf Inter Mailand trifft, durch.

