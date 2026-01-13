Vorteilswelt
Gebäude evakuiert

Brand in Wohnhaus forderte mehrere Verletzte

Chronik
13.01.2026 23:00
Die Rauchsäule war schon von weitem zu sehen.
Bei einem Wohnhaus-Brand am späten Dienstagabend in der Salzburger Robinigstraße mussten 38 Personen evakuiert werden. Das Feuer brach oberhalb eines Lokals aus. Das Rote Kreuz versorgte sechs Verletzte.

Das Feuer brach in einer Wohnung aus. „Als wir eingetroffen sind, gab es schon einen meterhohen Flammenschlag aus dem Gebäude“, berichtet Daniel Fuchs, Einsatzleiter bei der Salzburger Berufsfeuerwehr. 

Bewohner werden versorgt.
Das gesamte Haus musste evakuiert werden. Die Bewohner und Gäste eines Lokals im Erdgeschoß wurden alle Sicherheit gebracht. Sechs Personen sind verletzt, fünf davon wurden ins Krankenhaus gebracht. Es soll sich um Rauchgasvergiftungen handeln.

Das Rote Kreuz war mit sieben Fahrzeugen vor Ort und die Berufsfeuerwehr mit drei Atemschutztrupps im Einsatz. 

