Brand in Wohnhaus forderte mehrere Verletzte

Bei einem Wohnhaus-Brand am späten Dienstagabend in der Salzburger Robinigstraße mussten 38 Personen evakuiert werden. Das Feuer brach oberhalb eines Lokals aus. Das Rote Kreuz versorgte sechs Verletzte.
Das Feuer brach in einer Wohnung aus. „Als wir eingetroffen sind, gab es schon einen meterhohen Flammenschlag aus dem Gebäude“, berichtet Daniel Fuchs, Einsatzleiter bei der Salzburger Berufsfeuerwehr.
Das gesamte Haus musste evakuiert werden. Die Bewohner und Gäste eines Lokals im Erdgeschoß wurden alle Sicherheit gebracht. Sechs Personen sind verletzt, fünf davon wurden ins Krankenhaus gebracht. Es soll sich um Rauchgasvergiftungen handeln.
Das Rote Kreuz war mit sieben Fahrzeugen vor Ort und die Berufsfeuerwehr mit drei Atemschutztrupps im Einsatz.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.