Gold mit 87 Jahren!

Heino steht in Österreich unter (Rekord)Verdacht

Adabei Österreich
13.01.2026 20:00
Mit dem Album „Frieden auf Erden“ erreichte Heino noch einmal Goldstatus in Österreich. Mit ...
Mit dem Album „Frieden auf Erden“ erreichte Heino noch einmal Goldstatus in Österreich. Mit seinem Rock-Album gar 3-fach Gold in Deutschland.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)

Von wegen Musiker-Pension. Heino straft alle Lügen, die ihm dem alten Eisen zuordnen wollen, denn der Mann hat mit 87 Jahren noch jenen Erfolg, den andere ihr ganzes Leben lang nicht haben: Mit seinem Album „Frieden auf Erden“ erreichte der Wahl-Kitzbüheler Gold-Status in Österreich.

Eine Anfrage der „Krone“ machte den Fall zuletzt klar: Der Wahl-Kitzbüheler Heino dürfte mitunter wirklich einen Weltrekord aufgestellt haben. Denn der 87-jährige Volkslied-Gigant hat noch einmal mit einem Album („Frieden auf Erden“) Goldstatus im Verkauf erreicht. Klingt wie ein Traum, ist es aber nicht.

Offizielle Anfrage gibt ihm Recht
Das freut ebenso seinen Manager und Intimus Helmut Werner: „Es kam auch für uns überraschend, aber wir nehmen das, natürlich mit großem Dank an die Fans und mit Demut an! Klingt jedenfalls schon stark weltrekordverdächtig, oder?“ Stimmt, zumindest mal, wenn es um Österreich geht. Denn auf eine Anfrage von uns bei der IFPI Austria (Verband der österreichischen Musikwirtschaft) ließ die uns wissen: „Uns ist jedenfalls kein anderer Unterhaltungskünstler, oder Künstlerin, bekannt, der mit 87 noch aktiv ist und mit einer aktuellen Album-Veröffentlichung in Österreich Gold erreicht hat.“

Dynamisches Duo: Heino mit Helmut Werner. Der lebt und arbeitet mit ihm gemeinsam seit Jahren ...
Dynamisches Duo: Heino mit Helmut Werner. Der lebt und arbeitet mit ihm gemeinsam seit Jahren erfolgreich.(Bild: Sabine Brauer)

Zwar gibt es keine hundertprozentige Sicherheit aufgrund der Datenlage, aber die Wahrscheinlichkeit sei jedenfalls hoch. Das bestärkt das dynamische Duo Heino und Helmut genauso weiterzumachen. Denn auch heuer haben sie wieder unzählige Auftritte, „Ich habe Spaß und das ist für mich das Wichtigste“, sagte uns Heino. Von Musiker-Pension kann also noch lange keine Rede sein.

Porträt von Norman Schenz
Norman Schenz
