Heino steht in Österreich unter (Rekord)Verdacht

Offizielle Anfrage gibt ihm Recht

Das freut ebenso seinen Manager und Intimus Helmut Werner: „Es kam auch für uns überraschend, aber wir nehmen das, natürlich mit großem Dank an die Fans und mit Demut an! Klingt jedenfalls schon stark weltrekordverdächtig, oder?“ Stimmt, zumindest mal, wenn es um Österreich geht. Denn auf eine Anfrage von uns bei der IFPI Austria (Verband der österreichischen Musikwirtschaft) ließ die uns wissen: „Uns ist jedenfalls kein anderer Unterhaltungskünstler, oder Künstlerin, bekannt, der mit 87 noch aktiv ist und mit einer aktuellen Album-Veröffentlichung in Österreich Gold erreicht hat.“