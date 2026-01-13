Slalom der Damen in Flachau 17.45 Uhr LIVE

Das lässige Heimrennen bringe „hohe Motivation“ mit sich, meinte Techniktrainer Klaus Mayrhofer und sagte in Richtung Truppe: „Sie ist konstant in den sechs. Wenn sie zwei Bomben runterlässt, ist alles möglich. So muss man auch reingehen.“ Der noch fehlende Podestplatz im Slalom werde in dieser Saison noch passieren. „Mir wäre auch recht, wenn es im Februar passieren würde“, sprach er das Olympiarennen an. In Flachau rechnet er wie viele mit einem Battle zwischen Shiffrin und Rast. „Wir müssen schauen, dass wir vielleicht dritte Kraft sind. Das haben wir sicher drauf. Und wenn eine oder beide patzt – das ist immer drin, denn sie werden alles riskieren – wollen wir da sein.“