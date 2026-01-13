Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wieder Exekutionstitel

Die Austria erzürnt jetzt sogar den Bürgermeister

Kärnten
13.01.2026 21:27
Klagenfurt-Bürgermeister Christian Scheider (li.), Austria-Gesellschafter Zeljko Karajica (re.).
Klagenfurt-Bürgermeister Christian Scheider (li.), Austria-Gesellschafter Zeljko Karajica (re.).(Bild: GEPA)

Fußball-Zweitligist Austria Klagenfurt führt in einer Einladung an die Partner Bürgermeister Christian Scheider als „Referenten“ an – dieser weist das zurück. Auch der Sportpark wundert sich. Und: Anwalt Michael Pontasch hält den nächsten Exekutionstitel gegen Violett in Händen. . .

0 Kommentare

Kein Tag vergeht ohne violette Kuriositäten. Diesmal geht’s aber nicht um strafrechtlich relevante Themen, enthüllte Transfersperren oder um ein drohendes Insolvenzverfahren – sondern bloß um eine Einladung der Austria Klagenfurt. Und selbst die sorgt für Irritationen!

Claudio Trevisan, Sportchef der „Kärntner Krone“, befasst sich in diesem Bericht mit dem ...
Claudio Trevisan, Sportchef der „Kärntner Krone“, befasst sich in diesem Bericht mit dem heimischen Fußballgeschehen.(Bild: Krone)

Einladung am 20. Jänner
Denn der Gesellschafter der Waidmannsdorfer, Zeljko Karajica, schickte eine solche offiziell an sämtliche Partner der Austria aus. In welcher er am 20. Jänner um 19 Uhr in den VIP-Raum des Wörthersee-Stadions lädt – um über die „aktuelle Vereinsstrategie, sportliche und wirtschaftliche Planung, langfristige Vision und Bedeutung von Partnerschaften“ sprechen möchte.

Lesen Sie auch:
Der Frust im Fan-Umfeld der Austria Klagenfurt scheint endgültig zu eskalieren – das zeigen die ...
Krone Plus Logo
Proteste eskalieren
„Fans“ wütend! Austria könnte ganze Elf verlieren
09.01.2026
Eine Kolumne
Schuld sind immer die anderen, oder?
07.01.2026
Krone Plus Logo
Spieler laufen davon
Austria: Beide Karajicas im Fadenkreuz der Justiz
02.01.2026

Auch Scheider als Referent
All das allerdings nicht nur mit Karajica als „Referenten & Gast“, sondern auch mit Klagenfurt-Bürgermeister Christian Scheider in dieser Rolle. Der Stadtchef, stets ein Unterstützer der Violetten, zeigt sich darüber sogar erzürnt. . .

„Ich habe nichts freigegeben“
„Geplant ist, dass ich als Vertreter der Stadt hingehe, weil es mir um den Sportpark, die Kids und generell um den ganzen Nachwuchs geht – aber nur als Hörer, keinesfalls offiziell“, rätselt Scheider. Eine Zusage als Referent habe es demnach nicht gegeben. „Ich habe nichts freigegeben. Wird die Einladung nicht entsprechend korrigiert, werde ich nicht erscheinen“, tönt der Bürgermeister.

Die Einladung der Austria Klagenfurt.
Die Einladung der Austria Klagenfurt.(Bild: SKAonoronoronoon)

„Keine Reservierung“
Ebenso kurios: Auch der Sportpark Klagenfurt weiß nichts von der Veranstaltung. „Es liegt keine Reservierung für unseren VIP-Raum vor“, sagt Geschäftsführer Daniel Greiner. „Grundsätzlich wird ja zuerst gebucht und danach eingeladen – schon allein deshalb, weil wir sonst belegt sein könnten.“

Galgenfrist endet bald. . .
Das alles mitten im violetten Existenzkampf. Denn die zweiwöchige Galgenfrist zur Abwendung eines Insolvenzverfahrens läuft ja bekanntlich, nun sind nur noch acht Tage davon übrig. Und der Schuldenberg wird nicht kleiner . . .

Anwalt Michael Pontasch (hier als ehemaliger Trainer des HC Kärnten).
Anwalt Michael Pontasch (hier als ehemaliger Trainer des HC Kärnten).(Bild: GEPA)

Es geht um 6000 Euro
Denn auch beim Klagenfurter Anwalt Michael Pontasch, seines Zeichens Ex-Handballer und Chef des einstigen HC Kärnten, liegt ein Exekutionstitel gegen die Austria Klagenfurt auf. „Seit 18. Dezember. Es geht um 6000 € plus Kosten und Zinsen. Das Ganze richtet sich gegen die GmbH und die Akademie“, bestätigt Pontasch der „Krone“. In diesem Fall handelt es sich um einen Dienstleister.

Porträt von Claudio Trevisan
Claudio Trevisan
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Säckeweise trugen die „Damen“ die Waren aus dem Laden.
Kameras zeichneten auf
Diebe räumen lachend Hofladen von Ortschef aus
65 Glückspilze aus Niederösterreich machten 2025 das große Geld. (Symbolbild)
Alles ist möglich!
Wie fünf Niederösterreicher zu Millionären wurden
40 Menschen kamen bei dem Brand in einer Bar in Crans-Montana ums Leben.
Nach Crans-Montana
„Charlie Hebdo“-Karikatur verhöhnt Brandopfer
Gold war im vergangenen Jahr eine der gefragtesten Anlageklassen.
Sorge um „Panikblase“
Zwei Eskalationen treiben Goldpreis auf Rekordhoch
Mehrere Hubschrauber standen im Einsatz, unter anderem der Alpin5.
Wie Brite überlebte
Nur mehr eine Hand von Skifahrer ragte aus Lawine
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
237.723 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Schwangerschaft mögliches Motiv in Vermisstenkrimi
158.424 mal gelesen
Aus diesem Mehrparteien-Haus verschwand die sportliche und lebenslustige Johanna G. (Bild ...
Österreich
Glatteis-Chaos! Dutzende Sturzopfer im Spital
142.364 mal gelesen
Mehr Kärnten
Wieder Exekutionstitel
Die Austria erzürnt jetzt sogar den Bürgermeister
Mit viel Engagement
Zukünftige Fliesenleger beweisen ihr Können
Koralmbahn
Entwicklungsleitbild: Von Kirch- zu Leuchttürmen
3 Coups in Wolfsberg
Tatort Bankomat: Pensionisten im Visier von Dieben
Im Lavanttal
Eine Woche dreht sich alles um die Landwirtschaft
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf