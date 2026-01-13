Die Austria erzürnt jetzt sogar den Bürgermeister

„Ich habe nichts freigegeben“

„Geplant ist, dass ich als Vertreter der Stadt hingehe, weil es mir um den Sportpark, die Kids und generell um den ganzen Nachwuchs geht – aber nur als Hörer, keinesfalls offiziell“, rätselt Scheider. Eine Zusage als Referent habe es demnach nicht gegeben. „Ich habe nichts freigegeben. Wird die Einladung nicht entsprechend korrigiert, werde ich nicht erscheinen“, tönt der Bürgermeister.